Füssener Land: Krankenhausreform sorgt für Ängste

Klinikgruppenchef Kutschker gibt jedoch ein klares Bekenntnis zum Standort ab. Das freut Förderer, die heuer einen speziellen Messplatz finanzierten.

01.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die geplante Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) sorgt auch in der Region für reichlich Gesprächsstoff: „Die Krankenhäuser müssen alle Mehrkosten alleine stemmen“, sagte Andreas Kutschker, Vorstand des Klinikverbunds Ostallgäu-Kaufbeuren. Die Lage sei kritisch und es sei schwierig, Strukturen zu schaffen für Einsparungen „dort, wo es nicht wehtut.“ Kutschker unterstrich die aus seiner Sicht wichtige Rolle des Fachpersonals. Er erklärte die neue Strategie: „Wir sind in den sozialen Medien mit dem Ziel unterwegs, um die für uns richtigen Mitarbeiter zu finden.“ Seiner Einschätzung nach, werden die Ostallgäuer Kliniken in Füssen, Buchloe und Kaufbeuren „auch im Zuge dieser Reform weiterhin Bestand haben“.

Freunde und Förderer des Krankenhauses Füssen: Unterstützung für Klinik in Füssen

Anlass zu der Debatte gab die Jahresversammlung der Freunde und Förderer des Krankenhauses Füssen. Der seit vielen Jahren von Gerda Bechteler geführte Verein unterstützt das hiesige Krankenhaus immer wieder mit Anschaffungen, die sich das Haus so nicht leisten könnte. So etwa heuer einen Ergospirometrie-Messplatz für 20.000 Euro. Die Ergospirometrie ist eine ideale Untersuchungsmethode, um das Zusammenspiel von Herz, Lunge, Kreislauf und Stoffwechsel darzustellen. Aus diesem Grund ist sie sowohl in der Kardiologie wie der Pneumologie und der Sportmedizin von großer Bedeutung.

(Lesen Sie hier, wie eine Kemptenerin für einen OP-Termin kämpft.)

Die Beteiligung an dieser Anschaffung ist einer von mehreren Gründen, dass die Ausgaben im Vereinsjahr 2022 viel höher als die von Kassier Johann Heil verbuchten Einnahmen ausgefallen sind. Aus Heils Bericht in der von 20 Personen besuchten Mitgliederversammlung im Casino der Klinik Füssen ging hervor: Der Verein habe zwar Minus gemacht, kann aber auf ein Guthaben von über 23.000 Euro verweisen und ist folglich weiterhin in der Lage, seine Ziele konsequent zu verfolgen.

Problem der Förderer in Füssen: Mitgliederschwund

Ein „Wermutstropfen“, wie die Vorsitzende bedauerte, sei jedoch die sinkende Mitgliederzahl durch Kündigungen wegen finanzieller Engpässe oder Ausscheiden durch Tod. Der Verein, der sich über Spenden und den Mitgliedsbeitrag finanziere, sei bemüht, neue Mitglieder zu werben, sagte Bechteler. „Ganz besonders gefreut hat uns der Beitritt von Herrn Stadtpfarrer Deuring.“

Als Referent behandelte Dr. Simon Delladio aus dem Füssener Ärzteteam das Thema „Koronare Herzerkrankung - Behandlung von stark kalzifizierten Stenosen“ und erntete für die Infos zum „Kampf gegen den Kalk“ starken Applaus der Anwesenden.