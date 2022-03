Flucht aus einer zerbrochenen Welt

Alisa Gonchar floh mit ihrer Familie vor dem Krieg aus Charkiw nach Lechbruck und ist dankbar für die Hilfsbereitschaft. Warum sie dennoch nicht bleiben will.

16.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Ein lauter Knall hat Alisa Gonchar am 24. Februar morgens aus dem Schlaf gerissen. „Wir verstanden erst nicht, was los war“, berichtet die Ukrainerin auf Englisch. Als sie es schließlich erfasste, zerbrach ihre Welt. Russland hatte ihr Zuhause angegriffen und ihre Heimatstadt Charkiw bombardiert. Ab diesem Moment war nichts mehr, wie es war. „Vor dem Krieg hatten wir ein normales Leben, Arbeit, ein Zuhause. Die Kinder gingen zur Schule, in den Kindergarten, hatten Freunde“, berichtet Gonchar, die in einer Apotheke arbeitete.