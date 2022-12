Dieser Füssener stellt eine Weihnachtskrippe im XXL-Format auf

Willi und Waldtraud Roth aus Füssen haben eine ungewöhnlich große Weihnachtskrippe. Bereits 1954 fing der 79-Jährige mit dem Schnitzen von Holzfiguren an.

Eine schöne alte Familientradition ist es, in der Weihnachtszeit eine Krippe in die gute Stube zu stellen. Die Krippe der Füssener Familie Roth, die seit 40 Jahren im Wohnzimmer aufgebaut wird, ist allerdings einzigartig. Allein die beachtliche Größe von über zweieinhalb Quadratmeter ist schon beeindruckend, zudem sind alle Figuren, wie die im Mittelpunkt stehende Heilige Familie, sämtliche Tiere mit ihren Hirten, dazu die Ställe und sogar die bemalten Rückwände handgefertigt und eine weihnachtliche Besonderheit.

Bereits im Alter von elf Jahren hatte Willi Roth 1954 mit dem Schnitzen von Holzfiguren unter der Anleitung von Martin Huber, dem damaligen Vorsitzenden des Füssener Krippenvereins, angefangen. Zwei Winter lang entstanden damals in Hubers Kellerräumen die ersten Figuren. Auch die Weihnachtskrippe in der Füssener Spitalkirche wurde stets von den beiden gestaltet und aufgebaut.

Inzwischen 150 Figuren erschaffen

Nach einer fast 25-jährigen Pause, in der Arbeit als Bäckermeister und seine große Familie im Vordergrund standen, besann sich Roth auf sein kreatives Hobby und nahm seine Schnitzarbeiten wieder auf. Mit Eintritt ins Rentenalter saß der heute 79-Jährige bei schlechtem Wetter daheim in der kleinen Werkstatt und schnitzte seine zauberhaften Krippenfiguren aus Lindenholz. In all den Jahren kamen etwa 150 Stück zusammen, die in verschiedenen Krippendarstellungen ihren Platz finden. Ständig wird das Sortiment mit neuen Figuren erweitert und die Ideen dafür gehen ihm sicher nicht aus.

Eine Weihnachtskrippe mit Bergpanorama in Füssen

War es im Vorjahr noch eine orientalische Krippe mit Wüstenlandschaft, Kamelen und Elefanten, ist es in diesem Jahr eine alpenländische Darstellung mit Bergpanorama, Gämsen, Steinböcken und Rehen. Für die landschaftlichen Rückwände hat Roth extra einen Malkurs in Nesselwang besucht, um die Krippenszenen so authentisch wie möglich zu gestalten.

Zu Beginn der Adventszeit starten die Eheleute Waldtraud und Willi Roth mit der Darstellung der Herbergssuche, bevor am Heiligen Abend das Jesuskind in die Krippe gelegt wird, das von Maria und Josef, Ochs und Esel und jeder Menge kleinen, weißen Schäflein bewacht wird. Zu Heilig Drei Könige am 6. Januar kommen dann die Weisen aus dem Morgenland mit großem Gefolge und bringen ihre Schätze dem Jesuskind.

Welche Kleidung tragen Krippenfiguren

Ehefrau Waldtraud sorgt dafür, dass die etwa 18 Zentimeter großen Krippenfiguren detailgetreu zum Thema orientalisch oder alpenländisch eingekleidet werden. Da wird schon mal per Hand ein Allgäuer Minijanker aus grauer Schafwolle gestrickt. Die Heiligen Drei Könige werden in prunkvolle Kleider mit Goldborten gewandet. Die dazugehörigen Kamele und Elefanten bekommen auf ihre Rücken Decken aus Brokatstoff, alles aufwendig genäht und mit viel goldenem Zierrat versehen. Waldtraud Roth ist permanent auf der Suche nach Zubehör und hält sogar im Urlaub Ausschau nach passendem Beiwerk. Da kann es schon einmal passieren, dass auf einer ihrer vielen Reise eine dekorative Wurzel im Koffer landet, um in ihrer Füssener Krippe eine neue Heimat zu finden.

Eher auf den Baum verzichten

An den Weihnachtstagen wird sich, wie in jedem Jahr, die ganze Großfamilie Roth mit ihren erwachsenen Kindern in Füssen einfinden, um die Feiertage miteinander zu verbringen. Dabei wird die diesjährige alpenländische Weihnachtskrippe sicher bei den 13 Enkeln und dem Urenkel wieder für großes Staunen sorgen. „Mein Mann Willi würde an den Festtagen lieber auf einen Weihnachtsbaum verzichten, als auf seine Krippe“, meint seine Frau Waldtraud schmunzelnd.

