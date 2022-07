Kristin Backes verlässt das Festspielhaus - Wohin es die Musicaldarstellerin jetzt zieht

Musicaldarstellerin Kristin Backes verlässt Füssen. Sie spielte im Festspielhaus jahrelang Hauptrollen. Ihre größte Herausforderung war aber eine andere.

27.07.2022 | Stand: 15:00 Uhr

„Sehr emotional“, so fasst Kristin Backes ihren letzten Auftritt auf der Bühne des Festspielhauses Neuschwanstein zusammen. Natürlich sind da auch Tränen geflossen. So ging es auch ihren Kollegen, die für sie Spalier standen und den vielen Fans, die im Publikum saßen und Banner hochhielten. Mit der letzten Zeppelin Show verlässt die junge Saarländerin Füssen und zieht weiter zum nächsten Engagement nach Stuttgart – mehr darf sie noch nicht verraten.

Kristin Backes ist Musicaldarstellerin aus Leidenschaft

„Als ich zum Schlussapplaus die Bühne betrat, wurde mir noch mal so richtig bewusst, wie sehr in den letzten Jahren ins Festspielhaus reingewachsen bin.“ Entdeckt wurde sie 2017 in Neunkirchen. Theaterdirektor Benjamin Sahler inszenierte dort die „Päpstin“ neu. Sie spielte die Rolle der Appolonia, doch bald übernahm sie auch das Cover für die Rollen der Johanna und Marioza. Damals studierte sie noch klassischen Gesang, Schulmusik und Deutsch auf Lehramt an der Hochschule für Musik in Saarbrücken.

Nachdem Sahler sie mit ins Festspielhaus brachte, versuchte sie ihr Studium noch aufrecht zu erhalten. Doch ihr war klar: ganz oder gar nicht. „Man kann nicht eben nebenbei Musicaldarstellerin werden. Tanz, Gesang, Schauspiel – da muss viele Stunden geübt und gearbeitet werden.“ Und sie entschied sich für die Künstlerkarriere.

Benjamin Sahler forderte Kristin Backes am Festspielhaus Füssen heraus

In den folgenden Jahren förderte und forderte Benjamin Sahler die Jungkünstlerin. Die größte Herausforderung? „Die Wiederaufnahme der Päpstin unter meiner Regie“, lacht sie. „Als Kind träumte ich davon mit Kevin Tarte und Uwe Kröger auf einer Bühne zu stehen, jetzt gab ich ihnen Anweisungen, das war schon aufregend.“

Dazu lernte sie eine Rolle nach der anderen: war im Ensemble bei „Ludwig2“, spielte die Prinzessin Sophie und schließlich die Kaiserin Elisabeth. Auch beim „Dreamking“, dem englischsprachigen Kurzmusical übernahm sie die Sisi. Beim Ring, dem Nibelungenmusical, betörte sie erst als Rheinamazone und auch als Brunhild, sie wurde selbst zur Päpstin, sang die gute Fee bei „Die Schöne und das Biest“ und stand zuletzt auch bei „Zeppelin“ auf der Bühne.

Bilderstrecke

Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen: Musicals, Open Airs und Geschichte in Bildern

1 von 11 Im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen finden Musicals und Konzerte sowie glamouröse Feiern statt. In dieser Bildergalerie stellen wir die Geschichte und Wissenswertes zum Festspielhaus vor. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen finden Musicals und Konzerte sowie glamouröse Feiern statt. In dieser Bildergalerie stellen wir die Geschichte und Wissenswertes zum Festspielhaus vor. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 2 von 11 Das Festspielhaus Füssen wurde von der Architektin Josephine Barbarino (Mitte) entworfen. Der Grundstein für das Gebäude wurde am 25. August 1998, dem Geburtstag von König Ludwig II. gelegt. Am 25. März 2000 wurde Eröffnung gefeiert. Bild: Stefan Puchner, dpa (Archivbild) Das Festspielhaus Füssen wurde von der Architektin Josephine Barbarino (Mitte) entworfen. Der Grundstein für das Gebäude wurde am 25. August 1998, dem Geburtstag von König Ludwig II. gelegt. Am 25. März 2000 wurde Eröffnung gefeiert. Bild: Stefan Puchner, dpa (Archivbild) 3 von 11 Das Festspielhaus Füssen heißt eigentlich "Festspielhaus Neuschwanstein". Bis vor wenigen Jahren hieß es noch "Ludwigs Festspielhaus". Bild: Benedikt Siegert (Archivbild) Das Festspielhaus Füssen heißt eigentlich "Festspielhaus Neuschwanstein". Bis vor wenigen Jahren hieß es noch "Ludwigs Festspielhaus". Bild: Benedikt Siegert (Archivbild) 4 von 11 Das Festspielhaus Füssen liegt am Ufer des Forggensees. Für den Bau wurde extra eine künstliche Halbinsel angelegt. Das Schloss Neuschwanstein, das dem Festspielhaus seinen Namen verleiht, liegt etwa vier Kilometer Luftlinie entfernt. Der Barockgarten vor dem Festspielhaus ist frei zugänglich. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Das Festspielhaus Füssen liegt am Ufer des Forggensees. Für den Bau wurde extra eine künstliche Halbinsel angelegt. Das Schloss Neuschwanstein, das dem Festspielhaus seinen Namen verleiht, liegt etwa vier Kilometer Luftlinie entfernt. Der Barockgarten vor dem Festspielhaus ist frei zugänglich. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 5 von 11 Das wohl beliebteste Musical im Festspielhaus ist "Ludwig II", das seit der Uraufführung im April 2000 regelmäßig auf die Bühne gebracht wird. Es handelt - wie soll es anders sein - vom Leben des Märchenkönigs Ludwig II. Das Foto entstand bei einer Aufführung im November 2021. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Das wohl beliebteste Musical im Festspielhaus ist "Ludwig II", das seit der Uraufführung im April 2000 regelmäßig auf die Bühne gebracht wird. Es handelt - wie soll es anders sein - vom Leben des Märchenkönigs Ludwig II. Das Foto entstand bei einer Aufführung im November 2021. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 6 von 11 Doch nicht nur Musical-Fans kommen im Festspielhaus auf ihre Kosten. Bei den Königswinkel Open Airs im Barockgarten haben schon viele namhafte Künstler und Künstlerinnen gastiert. Darunter Rea Garvey, Roland Kaiser oder Sarah Connor. Das Foto entstand beim Konzert von Joan Baez im Juli 2019. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Doch nicht nur Musical-Fans kommen im Festspielhaus auf ihre Kosten. Bei den Königswinkel Open Airs im Barockgarten haben schon viele namhafte Künstler und Künstlerinnen gastiert. Darunter Rea Garvey, Roland Kaiser oder Sarah Connor. Das Foto entstand beim Konzert von Joan Baez im Juli 2019. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 7 von 11 Dieses Foto zeigt den Theatersaal des Festspielhauses ein Jahr nach seiner Eröffnung im April 2001. Das Theater verfügt bei einer Länge von etwa 160 Metern und rund 31 Metern Höhe über 1350 Sitzplätze. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Dieses Foto zeigt den Theatersaal des Festspielhauses ein Jahr nach seiner Eröffnung im April 2001. Das Theater verfügt bei einer Länge von etwa 160 Metern und rund 31 Metern Höhe über 1350 Sitzplätze. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 8 von 11 Neben dem Theatersaal gibt es im Festspielhaus auch fünf Restaurants und Säle für Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstage. Ralph Siegel etwa hat im September 2020 seinen 75. Geburtstag im Festspielhaus gefeiert. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild) Neben dem Theatersaal gibt es im Festspielhaus auch fünf Restaurants und Säle für Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstage. Ralph Siegel etwa hat im September 2020 seinen 75. Geburtstag im Festspielhaus gefeiert. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild) 9 von 11 Im September 2019 hat die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) im Festspielhaus Füssen Halt gemacht. Die damalige Jury (von links): Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild) Im September 2019 hat die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) im Festspielhaus Füssen Halt gemacht. Die damalige Jury (von links): Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild) 10 von 11 Im Jahr 2016 sorgte das Festspielhaus für Schlagzeilen: Der damalige Geschäftsführer meldete Insolvenz an. Wenige Jahre später wurde er 2019 wegen Insolvenz-Verschleppung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Es war die dritte Insolvenz des Festspielhauses seit der Eröffnung im Jahr 2000. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild) Im Jahr 2016 sorgte das Festspielhaus für Schlagzeilen: Der damalige Geschäftsführer meldete Insolvenz an. Wenige Jahre später wurde er 2019 wegen Insolvenz-Verschleppung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Es war die dritte Insolvenz des Festspielhauses seit der Eröffnung im Jahr 2000. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild) 11 von 11 Um für mehr finanzielle Sicherheit zu sorgen, plante Manfred Rietzler, der Eigentümer des Festspielhauses, im Jahr 2019 ein Fünf-Sterne-Hotel zu errichten. Gegen das Vorhaben regte sich jedoch Widerstand. Auch ein Bürgerbegehren war geplant. Rietzler zog die Pläne dann schlussendlich selbst zur... Bild: Benedikt Siegert (Archivbild) Um für mehr finanzielle Sicherheit zu sorgen, plante Manfred Rietzler, der Eigentümer des Festspielhauses, im Jahr 2019 ein Fünf-Sterne-Hotel zu errichten. Gegen das Vorhaben regte sich jedoch Widerstand. Auch ein Bürgerbegehren war geplant. Rietzler zog die Pläne dann schlussendlich selbst zur... Bild: Benedikt Siegert (Archivbild) 1 von 11 Im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen finden Musicals und Konzerte sowie glamouröse Feiern statt. In dieser Bildergalerie stellen wir die Geschichte und Wissenswertes zum Festspielhaus vor. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen finden Musicals und Konzerte sowie glamouröse Feiern statt. In dieser Bildergalerie stellen wir die Geschichte und Wissenswertes zum Festspielhaus vor. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Lesen Sie auch

Der „Zeppelin“ fliegt famos: So erfolgreich ist das Musical von Ralph Siegel Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen

Bei den Proben zur Weltpremiere im Herbst 2021 wurde Starkomponist Ralph Siegel auf sie aufmerksam, bewunderte ihre starke, warme Stimme. Das Lied von Hannah Keller, die auf der Hindenburg die traurige Nachricht vom Tod ihres Mannes erhält, hat er extra auf Kristin Backes abgestimmt. „Was für ein Ehre“, strahlt sie noch heute. Auch beim Aufbau der Musical Academy im Festspielhaus half sie mit, organisierte und unterrichtete. „Ich wollte ja Lehrerin werden, die Arbeit mit Kindern macht mich extrem glücklich.“ Und ganz nebenbei war sie auch noch für die Social Media Kanäle des Theaters zuständig.

Kristin Backes: „Das ist meine Heimat geworden“

Ja, man kann sagen, dass Kristin Backes in das Festspielhaus Neuschwanstein reingewachsen und mitgewachsen ist. Man darf gespannt sein, was man von ihr noch alles hören wird. Auf jeden Fall wird sie aber, so oft es ihr neues Engagement erlaubt, nach Füssen kommen: „Das ist meine Heimat geworden.“

Mehr Nachrichten aus Füssen lesen Sie hier.