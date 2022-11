Kritik an höherer Grundsteuer in Füssen

Dass Landwirte künftig mehr zahlen sollen, wird bei Füssener Bürgerversammlung thematisiert. Bürgermeister verweist auf den Zusammenhang mit Stabilisierungshilfen.

11.11.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Dass die Stadt Füssen die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Flächen deutlich anheben will, kommt bei den Betroffenen nicht gut an: Damit mache die Kommune deutlich, dass ihr der Einsatz der Landwirte als Landschaftspfleger nichts wert sei, sagte Ludwig Schmied bei der Bürgerversammlung am Mittwochabend. Dem widersprach Bürgermeister Maximilian Eichstetter deutlich: „Wir sind sehr, sehr dankbar für unsere Landwirte.“ Mit Blick auf die beantragten Stabilisierungshilfen (eine Art Sozialhilfe des Freistaates Bayern für überschuldete Kommunen) habe man die Anhebung aber vollziehen müssen.

Antwort "wäre nur verlogen"

Der Hebesatz für die landwirtschaftlichen Flächen soll in einem großen Schritt von 330 auf 415 Prozent ansteigen – im Finanzausschuss sprach sich dagegen nur je ein Vertreter von Füssen-Land und der CSU aus, eine deutliche Mehrheit der Kommunalpolitiker befürwortete dies. Gar nicht gut kam diese Steuererhöhung bei Ludwig Schmied an. Der Weißenseer bat bei der Bürgerversammlung auch darum, ihm keine Antwort auf seine Kritik zu geben – denn die „wäre nur verlogen“.

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten

Bürgermeister Eichstetter wollte das nicht auf sich sitzen lassen. Er betonte, dass die Stadt mit Blick auf die beantragten Stabilisierungshilfen – hier geht es inzwischen um 12,8 Millionen Euro – den unterdurchschnittlich geringen Hebesatz habe anheben müssen. „Wir hätten das nicht angefasst“, wenn nicht vom Finanzministerium auf diesen geringen Hebesatz hingewiesen worden wäre. Man könne nicht millionenschwere Hilfe zum Abbau des Schuldenbergs beantragen, wenn man nicht selbst alle Einnahmemöglichkeiten ausschöpfe. Daher habe man erstmals seit Jahrzehnten den Hebesatz für land- und forstwirtschaftliche Flächen angehoben.

Auch andere Bürger werden in Füssen zur Kasse gebeten

Zudem verwies Eichstetter auf die geringe Mehrbelastung durch die höhere Grundsteuer A: Die Betroffenen müssten pro Jahr zwischen 26 Cent und knapp 270 Euro mehr zahlen. Ihm sei aber auch bewusst, dass es den Landwirten nicht um diese Summen gehe, wenn die höhere Steuer kritisieren, sagte Eichstetter. Sondern um das Gefühl, dass immer nur die Landwirte „geknechtet“ würden. Was in Sachen Steuererhöhungen in Füssen wohl nicht der Fall sein wird: Denn der Bürgermeister kündigte an, dass man auch über die Grundsteuer B sprechen werde, die die anderen Immobilienbesitzer und letztlich auch die Mieter zu berappen haben, sprechen müssen. Auch über die Gewerbesteuer.

Die desolate Füssener Finanzlage zog sich wie ein roter Faden durch die Bürgerversammlung. So ging es bei anstehenden Projekten immer um Millionenbeträge, „die wir nicht haben“, wie Eichstetter ausführte.