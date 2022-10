Kurcafé Füssen: Julia Wischnat schließt Ausbildung als beste Konditorin in Schwaben ab

Julia Wischnat schließt Ausbildung als beste Konditorin Schwabens ab. Mit ihr erhalten weitere Konditorinnen des Betriebs aus Füssen den Gesellenbrief.

23.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

„Sie beherrschen nun ein Handwerk, das jedem Menschen sein Leben versüßt. Wer das über seinen Beruf sagen kann, kann mehr als stolz auf sich sein.“ Das sagte der Präsident der Handwerkskammer Schwaben, Hans-Peter Rauch, bei der Freisprechungsfeier der bayerischen Konditoreninnung in Augsburg. Zu diesem Termin waren auch alle vier Konditorinnen des Kurcafés in Füssen mit Ausbilder Konditormeister Marcus Kleiner und dem Inhaber Norbert Schöll angereist.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".

Kammersiegerin kommt aus Füssen

Elena Heißerer, Ina Falkenberg, Julia Wischnat und Rebecca Blahut wurden nach drei Jahren Ausbildung freigesprochen und bekam in ihre Gesellenbriefe überreicht. Alle vier Auszubildenden hatten in ihrer praktischen Prüfung die Note eins erhalten. Wischnat schloss sogar als beste in Schwaben ab und ist damit Kammersiegerin.

(Wieso eine Bäckerin fordert, nicht nur auf das Gehalt zu schauen, lesen Sie hier.)

Die drei Jahre Ausbildung werden wohl allen in Erinnerung bleiben, vor allem deshalb, weil die Coronapandemie eine Ausnahmesituation brachte. Gleichzeitig schweißt eine solche Situation zusammen. Beim Kurcafé ging man gestärkt aus der Krise heraus und die Azubis wurden auch während der Pandemie stets ausgebildet. Eine intensive Vorbereitung für die Prüfung ließ erahnen, dass sich die Ausbildung schließlich dem Ende näherte. Das Thema der Prüfung lautete „Retrospektive“.

Azubis mussten dreistöckige Festtagstorte anfertigen

Lesen Sie auch

Auszeichnung der Handwerkskammer Schwaben Dieser Unterallgäuer ist der beste Land- und Baumaschinenmechatronikermeister Schwabens

Die Azubis mussten eine dreistöckige Festtagstorte, feinstes Teegebäck, einen außergewöhnlichen Zitronenkuchen und drei verschiedene Sorten Pralinen anfertigen. Ausbilder Marcus Kleiner ist sehr stolz auf sein Team und freute sich umso mehr, da er selbst sein 30-jähriges Dienstjubiläum im Kurcafé Füssen feierte.