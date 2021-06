Lüftungsanlagen in Füssener Eisstadien müssen saniert werden

Die Stadt Füssen wollte nur Ventilatoren in der Arena austauschen. Doch eine Überprüfung zeigt, dass viel mehr gemacht werden muss.

24.06.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Aus finanzieller Sicht entwickelt sich der Bundesstützpunkt für Eishockey und Curling (BSP) für die Stadt Füssen immer mehr zu einem Fass ohne Boden. Das zeigte sich erneut im Haupt- und Finanzausschuss, der am Dienstagabend im Haus Hopfensee tagte. Dort sollte der Austausch der Ventilatoren in der Arena beschlossen werden, vorgesehen waren Kosten in Höhe von 123.350 Euro. Doch es wird teurer: Denn bei einer eingehenderen Überprüfung stellte sich heraus, dass bei den raumlufttechnischen Anlagen im Bundesstützpunkt deutlich mehr zu tun ist, gerade auch in Sachen Brandschutz, wie Bürgermeister Maximilian Eichstetter mitteilte. Es muss zunächst ein Gesamtkonzept erstellt werden, was alles zu tun ist – dann wird klar sein, wie teuer diese Arbeiten werden.