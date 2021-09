Die Bakterien können auch für Mensch und Tier gefährlich werden, deshalb erlassen die Behörden ein Badeverbot Für den Weißensee. Die Ursache ist weiter unklar.

28.09.2021 | Stand: 17:56 Uhr

Bislang war es nur ein Verdacht gewesen, aber am Dienstagvormittag bestätigte es nun auch ein Labor: Der Weißensee ist von der Burgunderblutalge befallen. Die Wasserwacht hatte in der vergangenen Woche bereits einen verdächtig braunen Schmierfilm am östlichen See-Ende bei Moos entdeckt und die Behörden informiert. Jetzt stellte sich heraus, dass die Ursache für die Auffälligkeit ein Befall von Bakterien ist.