Über eine Million Euro für Pfronten: Finanzspritze für die Kommunen im Ostallgäu

30.03.2022 | Stand: 12:01 Uhr

Der Freistaat Bayern greift den durch Corona gebeutelten Kommunen unter die Arme: Um die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer des vergangenen Jahres abzufedern verteilt der Freistaat über 330 Millionen Euro – davon profitieren auch die Tourismusgemeinden im südlichen Ostallgäu vor allem Pfronten und Schwangau.

Wegen Corona erhalten Gemeinden wie Pfronten und Schwangau eine Finanzspritze

Bereits im vergangenen Jahr gab es vom Bund und vom Land eine Finanzspritze für die Kommunen. Diese seien auch bitter notwendig, sagte etwa Schwangaus Bürgermeister Stefan Rinke im vergangenen Jahr. „Wir sind froh und dankbar für die schnelle und gezielte Finanzspritze des Freistaats.“ Man sei durch die monatelangen Schließungen der Tourismusbranche wirtschaftlich stark gebeutelt worden. Die jüngst im Tourismusbeirat veröffentlichten Übernachtungszahlen haben die Folgen der Coronapandemie ebenfalls durch niedrigere Zahlen deutlich sichtbar gemacht. Bereits im vergangenen Jahr forderte Rinke: Ein Ausgleich der Gewerbesteuer sei auch für das Jahr 2021 notwendig.

Insgesamt fließen in das Ostallgäu mehr als 4,5 Millionen Euro, teilt Landtagsabgeordnete Angelika Schorer ( CSU) in einer Presseerklärung mit: „Der Freistaat Bayern hält in diesen schwierigen Zeiten Wort und gleicht pauschal etwa die Hälfte der Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer aus.“ Für das Jahr 2020 hatten die bayerischen Gemeinden zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie einen pauschalen Ausgleich für Rückgänge in der Gewerbesteuer in Höhe von insgesamt fast 2,4 Milliarden Euro erhalten, davon 1,346 Milliarden Euro vom Freistaat Bayern.

Ostallgäu: Angelika Schorer (CSU) übt Kritik am Bund

Schorer kritisiert: Die Forderungen des Freistaats an den Bund, auch für das Jahr 2021 seinen Beitrag zu leisten, „wurden leider nicht aufgegriffen“. Bereits Mitte Dezember wurde eine Abschlagszahlung in Höhe von 200 Millionen Euro ausgezahlt. Für die endgültige Abrechnung wurde nun das Gewerbesteueraufkommen 2021 mit dem durchschnittlichen Aufkommen der von der Corona-Pandemie unbelasteten Jahre 2017 bis 2019 verglichen.

Wer bekommt wie viel?

Der Freistaat unterstützt die Kommunen bei deren Einnahmeausfällen bei der Gewerbesteuer. Das Ostallgäu profitiert wie folgt, teilt Landtagsabgeordnete Angelika Schorer (CSU) in einer Mitteilung mit:

Füssen: 496.920 Euro

Lechbruck: 110.032 Euro

Lengenwang: 667.107 Euro

Pfronten

Schwangau: 852.152 Euro

Biessenhofen: 298.928 Euro

Irsee: 26.726 Euro

Mauerstetten: 320.350 Euro

Unterthingau: 82.095 Euro

