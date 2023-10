Pakistaner im Ostallgäu: "Ich fühlte mich hier nicht als Mensch."

2016 kam ein Mann aus Pakistan ins Ostallgäu, um dort zu leben und zu arbeiten. Den Weg zum Aufenthaltstitel beschreibt er als "menschenverachtende Odyssee".

09.10.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Sein Traum war Deutschland. "Ich wollte weg aus Pakistan", sagt Abdul G. (Name von der Redaktion geändert). Vor sieben Jahren kam er also als Asylbewerber ins Ostallgäu. Zuflucht wurde ihm allerdings nicht genehmigt, schließlich herrscht in Pakistan kein Krieg oder dergleichen. Erst seit Kurzem hat er eine Aufenthaltsgenehmigung, bis dahin galt er als geduldet. Der Weg dorthin sei eine "menschenverachtende Odyssee" gewesen. Abdul G. will damit an die Öffentlichkeit gehen, will dass seine Stimme gehört wird.

