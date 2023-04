So zieht die Nesselwanger CSU in das Wahljahr ein: Landtagskandidaten stellten sich vor

Bei der Nesselwanger CSU skizzieren Andreas Kaufmann (Direktkandidat) und Simon Haslach (Liste) ihre Ziele. So geht die CSU Nesselwang in dieses Jahr.

05.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Nesselwanger CSU hat sich für ein intensives Jahr bis zu den Landtags- und Bezirkstagswahlen aufgestellt. Das Team rund um die einstimmig im Amt bestätigte Ortsvorsitzende Antje Fricke bleibt in großen Teilen erhalten: Ihre Stellvertreter sind unverändert Stephan Abt und Listenkandidat Simon Haslach. Ebenso setzen Margareta Abt als Schriftführerin und Peter Schlichtling als Kassier ihre Arbeit fort. Frischen Wind gab es durch neu gewählte Beisitzer, so dass mit der Mischung aus Alt und Jung, Männern und Frauen sowie neuen und bewährten Personen, die Christsozialen ihre Aufgaben tatkräftig angehen wollen, teilt die CSU mit. Dazu werde auch zeitnah die konstituierende Sitzung der neuen Vorstandschaft einberufen, um die Jahresplanung voranzutreiben.

CSU Nesselwang: Ein Wahlkampf steht an

Es wird auch viel zu tun geben, denn man hat Land- und Bezirkstagswahlen am 8. Oktober und damit Wahlkampf vor der Brust. Daher war neben den Wahlen und den Berichten von Fricke und Bürgermeister Pirmin Joas zur aktuellen Lage des Marktes die Rede des CSU-Direktkandidaten Andreas Kaufmann ein Höhepunkt des Abends. Kaufmann betonte „ein Mann aus der Mitte der Gesellschaft“ zu sein als selbstständiger Metzgermeister, Familienvater und waschechter Ostallgäuer.

Deshalb setze er sich auch für eine lebensnahe Politik ein mit einer praktikableren und zu bewältigenden Bürokratie. Außerdem sprach er die Energie- und Umweltpolitik, die Landwirtschaft, die medizinische Versorgungslage im Landkreis sowie das Thema Pflege an. Bei Letzterem würdigte er die erbrachten Leistungen innerhalb der Familie, forderte aber auch mehr Entlastung angehöriger Pflegender zusätzlich zum bayerischen Landespflegegeld. Nach Kaufmanns Vorstellung dufte Listenkandidat Simon Haslach das Wort ergreifen. Als Vertreter der jungen Generation thematisierte Haslach insbesondere die Energiewende. So sei die in Nesselwang angestrebte Freiflächenphotovoltaikanlage ein Beispiel der dezentral stattfindenden Transformation der Energieversorgung.

CSU Nesselwang: Kritik an der Bundesregierung

Jedoch kritisierte er auch bei allen nötigen und völlig richtigen Ambitionen so manches „Hauruckverfahren“ der Bundesregierung: Das diskutierte Öl- und Gasheizungsverbot sei nämlich Ausdruck der Ampelmentalität, den dringend benötigten Klimaschutz leider auch gegen die Menschen durchzudrücken anstatt diesen mit ihnen zu gestalten.

Abschließend durfte die frisch im Amt bestätigte Ortsvorsitzende Fricke ihre langjährigen Mitglieder Gerhard Straubinger für 30 Jahre Mitgliedschaft, Werner Härtl, Rudolf Abt, Wilhelm Ostheimer und Rüdiger Thrun für jeweils 40-jährige Treue sowie Oswald Kainz für ein halbes Jahrhundert in der CSU ehren. Für die jahrzehntelange Treue und das Engagement gab es im Namen des ganzen Ortsverbandes ein recht herzliches „Vergelt’s Gott“ an alle Geehrten.