„Wer Bio machen will, findet einen Weg“: Landwirt aus Seeg hat bereits vor vielen Jahren auf biologische Landwirtschaft umgestellt

Seit zwei Jahren gehört der Bauernhof von Severin Schmölz auch dem Verband Demeter an. Für Bauern und Verbraucher sei es am Ende Kopfsache, sagt der Landwirt.

25.01.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Geht es nach der neuen Bundesregierung und den grünen Ministern Cem Özdemir (Landwirtschaft) und Steffi Lemke (Umwelt), soll die Landwirtschaft in den nächsten Jahren umgebaut werden. Die beiden Grünen wollen, dass der Öko-Anteil in der Branche wächst – mittelfristig auf 30 Prozent. Aktuell liegt der Wert bundesweit bei unter zehn Prozent. Einer, der bereits seit vielen Jahren nach ökologischen Richtlinien Landwirtschaft betreibt, ist der Seeger Severin Schmölz. Er sagt: Nahezu jeder Landwirt könne nach biologischen Kriterien wirtschaften. Dabei spiele aber auch der Verbraucher eine wichtige Rolle.

Bio-Milchviehbetrieb in Hebern bei Seeg

Der Bio-Milchviehbetrieb von Schmölz liegt auf 850 Metern Höhe in der Nähe der Alpe Beichelstein in Hebern bei Seeg. 23 Kühe und 15 Jungtiere leben aktuell auf dem Hof, berichtet Conni Schmölz. 20 Hektar bewirtschaftet die Familie. Als Conni Schmölz mit ihrem Mann und ihrem Sohn Armin um das Gebäude zum offenen Stall laufen, kommen nacheinander neugierige Kühe ins Freigelände. Im Schlepptau haben sie den wenige Wochen alten Nachwuchs. Die Tiere entscheiden selbst, ob sie draußen oder drinnen sein wollen, Kälber bleiben bei der Mutter und werden nicht getrennt aufgezogen.

Der Betrieb war nicht immer Bio-Zertifiziert: Im Jahr 1992 übernahm Schmölz den Hof seines Vaters, erinnert sich der 53-Jährige. Anschließend stellte er mit der Zeit auf extensive Landwirtschaft um – auf den Feldern kommt dann zum Beispiel weniger Chemie zum Einsatz. Der Bio-Gedanke sei mit den Kindern gekommen, der Schritt zur Bioland-Zertifizierung auch nicht mehr weit gewesen, berichtet Schmölz. Geholfen habe dabei, dass die Molkerei Scheitz, die er belieferte, Bio-Milch abnahm. Das war im Jahr 2003. Vor zwei Jahren kam der nächste Schritt. Seine Frau und er entschieden, Vertragspartner des Bio-Dynamischen-Anbauverbandes Demeter zu werden.

Severin Schmölz hat sich bereits seit Längerem mit Demeter beschäftigt

Mit Demeter hatte sich Severin Schmölz bereits seit längerem beschäftigt, nach 17 Jahren Bioland wollte er schließlich etwas anderes machen, begründet er diesen Schritt. Mit natürlichen Mitteln und umweltschonend zu arbeiten, das sei am Ende auch Kopfsache. „Wer Bio machen will, der findet einen Weg.“ Anhand eines Beispiels mit Kraftfutter erläutert er es so: Es sei seine Entscheidung als Landwirt, ohne Kraftfutter zu arbeiten. Dieses Futter werde aus Getreide hergestellt. Schmölz will auch aus humanitären Gründen darauf verzichten: „Auf der Welt verhungern so viele Menschen.“ Und Gras – für den Menschen eben kein Nahrungsmittel – sei für Kühe prädestiniert.

Bei der Umstellung sei er und seine Familie unterstützt worden. Ein Berater habe den Hof besucht, einen Umstellungsplan entworfen. „Bis zur Anerkennung hat es dann ein Jahr lang gedauert“, berichtet Schmölz. Auf dem Hof gibt es eine Direktvermarktung und auch die Möglichkeit, Urlaub zu machen. Gerde die Corona-Pandemie habe gezeigt, berichten die Schmölz’, wie wichtig mehrere Standbeine in der Landwirtschaft sind.

Ein wichtiger Faktor beim Thema nachhaltige Landwirtschaft: Bildung

Nachhaltig zu wirtschaften und zu bewirtschaften liege aber nicht nur in den Händen der Landwirte. Die Verbraucher müssten entsprechend Bioprodukte nachfragen, damit beispielsweise Molkereien ebenfalls mehr bioproduzierte Milch haben möchten. Conni Schmölz setzt dabei auf die nächsten Generationen: „Ich glaube, dass die Jugend sich für diese Themen mehr interessiert.“

Die Erfahrung macht auch Sohn Armin in der Schule. Der 21-Jährige macht eine Ausbildung zum Landwirt, ist im dritten Lehrjahr. Der Unterricht sei konventionell ausgerichtet, die biologische Landwirtschaft müsste eine größere Rolle spielen, findet er.

Abnehmer der Milch von ihrem Hof sei vor allem die Schönegger Käse-Alm in Prem. Aber auch auf dem Wochenmarkt in Füssen sind die Seeger mit einem eigenen Stand vertreten. Neben hofeigenem Bio-Käse bieten sie auch Bio-Fleisch und Bio-Wurst an.

Das steckt hinter Demeter:

Der Verband Demeter steht für Bio-Lebensmittel, die im Einklang mit der Natur erzeugt werden. Grundlage für Demeter-Produkte sind Erzeugnisse aus anerkannt biologisch-dynamischer Landwirtschaft. Eine wichtige Rolle spielt der Kreislauf und auch die kosmische Wirkung. Ein kleiner Auszug aus dem 148 Seiten langen Papier über die Richtlinien, die für die Zertifizierung notwendig sind: