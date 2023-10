Lange Nacht der Demokratie im Füssener Jufo ein voller Erfolg

Jugendliche nutzen rege die Gelegenheit, sich zu informieren und ihre Anliegen vorzutragen. Das Programm reicht vom Speed Dating bis zur Jugendkonferenz.

02.10.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Äußerst erfolgreich war die Lange Nacht der Demokratie im Füssener Jugendtreff Jufo für Organisatoren und Besucher. Sie sollte deshalb nicht die letzte bleiben.

Lang aber nicht langweilig

Das Füssener Jugendparlament und der Kreisjugendring hatten mit verschiedenen Modulen eine lange, aber keinesfalls langweilige Abendveranstaltung auf die Beine gestellt. Mit einem schwungvollen Speed Dating wurde das erste Eis geknackt. In kurzen Fragerunden mit wechselnden Gesprächspartnern ging man auf Tuchfühlung: „Was wolltest du als Kind mal werden“? Altbürgermeister und Fotograf Paul Iakob beispielsweise wollte eigentlich Pilot, Landwirt, oder Förster werden: „Bis ich die erste Fotokamera von meinem Vater geschenkt bekommen habe.“

Was Demokratie bedeutet

Auf die Frage: „Was bedeutet für mich Demokratie“ erklärte Volkshochschul-Leiterin Petra Schwartz: “Demokratie bedeutet für mich vor allem Gleichberechtigung und Partizipation. Ein gemeinsames Ringen um Entscheidungen.“. Mit einem Infostand stellte sie beim Markt der Möglichkeiten das neue VHS-Programm vor. An weiteren Infotischen konnte man sich über die Aktion „Vote 16“ informieren. Ricarda Klinger vom Kreisjugendring ist überzeugt: "Jugendliche sind in politischen Fragen sehr reflektiert und engagiert – auch bereits mit 16“. Christian Lieb vom Kreisjugendring hatte an seinem Stand Demokratiekisten mit Titeln wie #DEINE WAHL, #KLIMAKISTE und #NOHATE dabei, die sich Jugendgruppen ausleihen und gemeinsam erarbeiten können. An einem Tisch konnte man mit den „Omas gegen rechts“ ins Gespräch kommen. Per Videostatement der Direktkandidaten zur Landtagswahl, die teilweise auch vor Ort waren, bestand in einem Raum die Möglichkeit, sich deren Schwerpunkte anzuhören, bevor man vielleicht sein Kreuz bei der U-18 Wahl machte. Die Ergebnisse finden sich im Internet unter U-18 Wahlergebnisse.

Viele konstruktive Anregungen

Anna und Elena, die den Thekendienst übernommen hatten, fanden vor allem eines gut: „Die Jugendkonferenz“. Dort konnten Jugendliche ihre Ideen und Vorschläge bündeln und vorbringen. Nicht nur Moderator Wolfgang Bader (Stadtrat und 3. Bürgermeister) war von den vielen konstruktiven Anregungen überrascht. Die Anwesenden wünschten sich neben Musikworkshops, Kunstausstellungen und sportlichen Treffpunkten auch mehr Anlaufstellen für psychische Gesundheit. Julia, weiß wovon sie spricht, denn sie hat beruflich mit Betroffenen zu tun. „In Füssen gibt es keinerlei Hilfestellungen für junge Leute“.

Ritter Demokratieus kämpft gegen Diktaturius

Schließlich sorgte noch die Füssener Band „Daniel Avens & The Cascading Waters" für Stimmung und der Poetry Slammer Emil Böttcher schickte Ritter Demokratieus erfolgreich gegen gegen den schwarzen Ritter Diktaturius ins Turnier.