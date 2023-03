Mit dem Laser in Füssen gegen den Grauen Star

Die Augenarztpraxis Südblick in Füssen operiert jetzt Grauen Star mit Laser-Technologie. Was daran besonders ist und ob sich die Methode für Patienten lohnt.

04.03.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Bis zu 800 Patienten mit Grauem Star werden in der Augenarztpraxis Südblick in Füssen im Jahr operiert. Der Eingriff dauert selten länger als 20 Minuten und ist für die Ärzte jetzt leichter. Ein neuer Laser unterstützt das OP-Team ab sofort bei der Arbeit. Damit möchte man im Allgäu vorangehen und den Kunden noch mehr Sicherheit bieten. Krankenkassen zahlen diese Behandlung jedoch in der Regel nicht. Lohnt sich für Betroffene also die Laser-OP?

