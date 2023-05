Mit dem Sprudel-Sprinter durch Lechbruck: Erste Bilanz eines Lastenradprojekts

Lechbruck beteiligt sich an einem Projekt zur Vermietung von Lastenrädern und zieht eine erste Bilanz. Wie die E-Bikes ankommen und wie sie zu ihren Namen kamen

„Wir helfen bei Radlosigkeit“ steht auf den Lastenrädern. Die E-Bikes selber tragen Namen wie Floßhopper, Schnäppchenschlepper und Lechkutsche. Die Ideen dafür stammen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde Lechbruck. Dort stehen die Lastenräder. Insgesamt sind es zwölf. Sie sind Teil des Pilotprojekts „Lastenrad mieten, Kommunen entlasten – Aufbau eines Lastenradmietsystems in Kommunen“ des Bayerisches Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr. Lechbruck beteiligt sich seit September 2020 mit sechs weiteren bayerischen Kommunen daran und zog jetzt eine erste Bilanz.

Die Lastenräder sind in Lechbruck an drei Standorten untergebracht

Los ging es mit dem Aufbau der nötigen Infrastruktur – zum Beispiel Unterstände für die Räder mit Stromversorgung, Installation der Ladesäulen und die Anschaffung der E-Bikes selbst. In Lechbruck sind sie an drei Standorten untergebracht – zwischen Minigolfplatz und Rathaus, am Via Claudia Campingplatz und bei der Johannesbad Klinik Königshof in Hochbergle.

Wer die Räder nutzen will, muss sich die App „Lastenrad-Bayern“ aufs Handy laden. Dort findet man eine Karte mit den am Projekt beteiligten Kommunen und den Standorten der Räder. Klickt man zum Beispiel Hochbergle an, zeigt die App, dass dort aktuell die Lastenräder Leiser Reiser, Sprudel-Sprinter und Königs-Kutsche stehen. Die App informiert auch darüber, wie der Ladestand des Akkus der jeweiligen Räder ist. „Sie haben große Akkus mit 1000 Watt und müssen nicht nach jeder Fahrt angesteckt werden, nur wenn sie leer sind“, sagt der Lechbrucker Bürgermeister Werner Moll.

Wer ein Lastenrad in Lechrbuck ausleihen will, muss eine App installieren

Um ein Rad auszuleihen, muss man sich über die App mit Namen und Angaben zu einer Zahlungsquelle registrieren. Anschließend lässt sich das gewünschte E-Bike auswählen. Jedes Rad kann auch bis zu einer Viertel Stunde vor der Abholung reserviert werden. Am Standort des E-Bikes muss man es dann nur noch über die App entsperren und kann losradeln.

Ziel des Lastenradprojekts ist es den Autoverkehr bei vielen täglichen Erledigungen, wie dem Abholen von Kindern, Einkäufen oder Gepäcktransport durch Lastenräder zu ersetzen. Da die E-Bikes recht teuer sind, soll ein kommunales Mietsystem laut Staatsministerium eine Alternative zum Kauf darstellen. Mit dem Projekt soll erprobt werden, ob das funktioniert. Lechbruck investierte dafür 236.000 Euro. Der Freistaat fördert das Projekt mit 90 Prozent. Erfasst werden die Nutzungsdaten in den Jahren 2022 und 2023.

Der Start des Projekts hat sich in Lechbruck verzögert, weil die Anbieterfirma insolvent war

Auch in Lechbruck ging es vergangenes Jahr los – allerdings erst im Oktober. Die Inbetriebnahme hatte sich verzögert, weil die erste Anbieterfirma vor der Insolvenz stand. Die Räder konnten nicht geliefert werden und die Gemeinde musste eine neue Ausschreibung starten. Über den Winter kamen die Räder dann in die Garage. Ihre Nutzung ist „auf glatter Straße zu gefährlich und das Streusalz tut ihnen nicht gut“, sagt Moll. Ab Ostern 2023 standen sie wieder zum Verleih und damit insgesamt seit etwa zwei Monaten. In dieser Zeit wurden sie um die 150 Mal ausgeliehen. „Es läuft gut, dafür, dass noch nicht Hauptsaison ist“, sagt Tina Forster von der Tourist-Info in Lechbruck, die im Ort für die Lastenräder zuständig ist.

Moll geht davon aus, dass überwiegend Touristen und Patienten der Rehaklinik Königshof die E-Bikes nutzen. Die können zum Beispiel am Campingplatz aufs Rad steigen und zum Minigolfen in den Ort fahren. Dafür müssen sie nicht mal bezahlen, da die ersten 30 Minuten kostenlos sind – jede weitere halbe Stunde kostet 1,50 Euro. Am Minigolfplatz können sie das Rad entleihen und sich für den Rückweg ein neues nehmen. „Dadurch haben wir weniger Verkehr und entlasten die Parkplatzsituation am Minigolfplatz“, sagt Moll. In einem Protokoll wird erfasst, wer, wann, wie lange ein Rad ausgeliehen hat. Das Geld wird automatisch abgebucht.

Lastenräder haben 100 Kilogramm Ladekapazität

Zur Verfügung stehen Räder mit 80 und 60 Zentimeter langen Transportflächen. Die Ladekapazität liegt bei 100 Kilogramm. Jede Ladefläche hat zwei Kindersitze. Es gibt sie mit undurchsichtiger Regenabdeckung und für Kinder mit Sichtfenstern. Die Seiten der Transportboxen stehen für Werbung zur Verfügung. Das nutzen vor allem einheimische Firmen. Die E-Bikes sind zwei-, nicht dreirädrig und zu fahren, wie ein normales Fahrrad. Wer aber noch nie mit einem Lastenrad gefahren ist, sollte vorher auf ebener Fläche ein paar Testrunden drehen. „Es ist etwas ungewohnt, weil man das vordere Rad nicht sieht und die Transportbox nicht mit lenkt“, sagt Forster. Nach ein paar Metern aber legt sich das irritierende Gefühl und die elektrisch angetriebenen Räder sind gut und leicht zu fahren.

