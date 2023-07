Laternenfest der Musikkapelle Eisenberg ist gut besucht

Als die Dämmerung anbricht, ist der Kirchplatz in Speden voll und das Publikum klatscht und singt mit.

19.07.2023 | Stand: 13:00 Uhr

Unter einem guten Stern stand das Laternenfest der Musikkapelle Eisenberg in Speiden. Zunächst eröffnete die neu gegründete Bläsergruppe der Von-Freyberg-Grundschule den musikalischen Reigen. Sie überzeugten die zahlreichen Zuhörer, die sich schon ab 15 Uhr eingefunden hatten, denn die Dritt- und Viertklässler zeigten ein beachtliches Können, obwohl sie noch nicht einmal ein Jahr zusammenspielen.

Schweißgebadete Musiker

Nach ihrem Auftritt musizierte eine kleine Besetzung der veranstaltenden Musikkapelle Eisenberg mit bekannten und beliebten Weisen. Für die gute Unterhaltung gab es großen Applaus, zumal die Musikerinnen und Musiker schweißgebadet in der prallen Sonne saßen, bis gegen 17.30 Uhr endlich Schatten auf die Bühne fiel. Währenddessen ließen sich die Besucher vielerlei Kuchen und Kaffee und anderes schmecken. Besonders gut kamen Burger und Schupfnudeln an.

Lauter fröhliche Gesichter

Als am Abend dann das Oberallgäuer Quintett „Allgäuer Bergvagabunden“ aufspielte, war der Kirchplatz restlos gefüllt und an allen Stehtischen herrschte großer Andrang. Romantisch wurde es, als die Dämmerung anbrach und viele bunte Lampen zu den Klängen der Bergvagabunden hinzukamen. Das Publikum klatschte mit und sang mit den Musikern um die Wette. Dank des lauen Abends und der guten Organisation gab es lauter fröhliche Gesichter. So war es für viele Besucherinnen und Besucher eine lange, aber kurzweilige Sommernacht, an die sich noch lange erinnern werden.