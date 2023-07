Bei der Premiere läuft’s: 1400 Athleten beim Laufsportwochenende in Füssen am Start

Die neue Streckenführung und Terminierung des Füssener Laufsportwochenendes kommt bei den 1400 Teilnehmern gut an. Welche Athleten besonders glänzen konnten.

24.07.2023 | Stand: 05:47 Uhr

Knapp 1400 Teilnehmer verzeichneten die Veranstalter des ersten Füssener-Lauf-Samstags, der vielen besser als das Laufwochenende Füssen bekannt ist. Andreas Dietrich (TSV Bad Wörishofen) und Maria Elisa Legelli (Team Laufsport Saukel) waren die Sieger der Marathon-Distanz. Den Halbmarathon entschieden Michael Laur (SVO Germaringen) mit einer Zeit von 1:16,07 sowie Lisa Petkov in 1:32,43 Stunden für sich. Den Viertelmarathon über 10,5 Kilometer gewann Lokalmatador und der frisch gebackene Berglauf-Europameister Thomas Kotissek in 35:08 Minuten sowie Thea Heim (Regensburg) in 38:53 Minuten bei den Damen. Bei den Kinderläufen, die in unterschiedlichen Altersklassen antraten, war jeder ein Sieger, was auch an den einheitlichen Trikots mit einer großen aufgedruckten Eins zu erkennen war. Die Allgäuer Zeitung unterstützte bereits zum 14. Mal die Kinderläufe, die von der Erich Kästner Schule Füssen und dem Sportstudio Füssen organisiert wurden.

Laufsportwochenende Füssen: Teilneher kommen aus 46 Nationen

Lukas Hiemer vom Sportstudio Füssen zeigt sich angesichts des großen und internationalen Teilnehmerfeldes sehr zufrieden, denn nach der Coronazeit seien wieder deutlich mehr Anmeldungen eingegangen. Hiemer bedankte sich bei THW, Feuerwehr, Polizei und der Bundeswehr, „ohne deren Unterstützung eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre.“ Seine Wertschätzung gilt allen Beteiligten, die auf vielfältige Weise zum Gelingen des Lauf-Events beitragen – vom Organisations-Team über alle Helfer vor Ort und auf der Strecke bis hin zu den Sponsoren. „Ich danke allen, die sich für dieses Event engagieren“, sagte Hiemer.

Was vor 27 Jahren mit einem klassischen Stadtlauf mit 136 Läufern begann, hat sich mit den Jahren zu einem attraktiven Lauf-Event mit weit über 1000 Teilnehmern entwickelt. „Ungefähr ein Viertel der Teilnehmer kommt aus dem Ausland“, sagt Lukas Hiemer. Neben Nationen wie Litauen, Großbritannien und Italien sind auch Läufer aus Skandinavien und Kenia vertreten. „Es sind insgesamt 46 Nationen am Start. Neben Erstläufern sind auch viele Stammläufer dabei“, erklärte Hiemer. Es gebe viele, die bereits zum 15. Mal dabei sind. „Darüber freuen wir uns sehr.“

Neue Strecke beim Laufsportwochenende in Füssen sorgt für Begeisterung

Beim diesjährigen Lauf-Event gab es einige Neuerungen, denn die Streckenführung wurde angepasst und die Veranstaltung findet nun kompakt an einem Tag statt. Die lange Distanz über 42,195 Meter führte die Teilnehmer von Füssen um den Hopfensee, anschließend von der Füssener Achmühle am Forggensee entlang nach Brunnen. Dann ging es weiter nach Hohenschwangau und um den Schwansee zurück nach Füssen, wo die Läufer ihren Endspurt durch die Füssener Fußgängerzone absolvierten, die am Samstag deutlich belebter ist als sonntags, wo der Lauf bisher stattfand. Hiemer lobte die schnellen Laufzeiten, die beispielsweise im Marathon erreicht wurden. Andreas Dietrich erreichte bereits nach 2:33,03 Stunden das Ziel vor Alexander Söderberg aus Schweden mit 2:38,28 Stunden und dem Drittplatzierten Marco Diehl mit 2.48,14 Stunden.

Laufsportwochenende Füssen: Mehrere Streckenrekorde

Als schnellste Frau absolvierte Maria Elisa Legelli mit 2:48,03 Stunden die Marathondistanz vor Margarita Geistdoerfer mit 3:03,21 Stunden und Doris Marquart mit 3:15,58 Stunden. Die schnellste Läuferin bzw. der schnellste Läufer 2023 stellte aufgrund der neuen Streckenführung auch einen neuen Streckenrekord auf und erhielt die 300-Euro-Streckenrekord-Prämie.

Eine echte Herzensangelegenheit sind Lukas Hiemer die Kinderläufe. „Die Kleinen sollen Spaß an Bewegung erleben und an den Sport herangeführt werden“, sagt der zweifache Familienvater, dessen Kinder ebenfalls beim Lauf dabei waren. Die Neuauflage im kommenden Jahr am Samstag, 20.7.24 stattfinden.