Laufsportwochenende Füssen: Das müssen alle Sportler wissen

In wenigen Wochen werden wieder über 1000 Teilnehmer zum Füssener Laufsportwochenende erwartet. Organisator Lukas Hiemer klärt vorab die wichtigsten Fragen.

26.06.2022 | Stand: 17:05 Uhr

Wie schwer es ist, eine Großveranstaltung nach zwei Jahren Pause wieder sprichwörtlich ins Laufen zu bringen – davon können Lukas Hiemer und sein Team inzwischen ein Lied singen. Ansprechpartner bei Behörden und Sponsoren hätten sich geändert. Alte Kontakte gebe es zum Teil nicht mehr. Und auch das Verhalten der Sportler sei anders als noch vor der Pandemie. „Abwartender“ seien sie geworden, sagt Hiemer. Das erschwere die Planung für das Füssener Laufsportwochenende schon ein wenig, das heuer am 23. und 24. Juli über die Bühne gehen soll.

Laufwochenende Füssen: Das hat sich bei City-Lauf, Marathon und Halbmarathon geändert

Hiemer rechnet dafür wieder mit über 1000 Teilnehmern. Wie viele es aber tatsächlich sein werden, lasse sich nur schwer vorhersagen. „Bei den Anmeldungen für den City-Lauf und den Halbmarathon liegen wir in etwa auf dem Niveau der Vorjahre“, sagt Organisator Hiemer. Anders sehe es dagegen beim Königsschlösser Marathon aus. Da sei die Resonanz etwas schwächer als zuvor (rund 15 Prozent). Hiemer erklärt sich das so: Viele Ausdauersportler würden ihre Wettkampfteilnahmen bei Marathons langfristig planen und mit einem Urlaubsaufenthalt verbinden. „Wir konnten aber pandemiebedingt erst im April mit den Planungen beginnen“, sagt Hiemer. Womöglich ein Grund für die zögerliche Nachfrage.

Start des Laufwochenendes ist am 23. Juli um 15 Uhr

Dennoch hofft er noch auf kurzentschlossene Teilnehmer – vor allem bei den kürzeren Distanzen. „Einen Marathon läufst Du ja nicht einfach so, das ist ja eine Frage von Monaten der Vorbereitung“, sagt Hiemer. Deshalb hofft er vor allem für den Samstag noch darauf, spontan Läufer anzusprechen. Am Konzept der Veranstaltung selbst hat sich wenig geändert. Es bleibt beim Auftakt am Samstag um 15 Uhr mit mehreren Kinderläufen (Programm siehe Infokasten).

Änderung bei der Startrichtung für Marathon und Halbmarathon in Füssen

Um 16.30 Uhr startet dann der Stadtlauf, ehe ab 18 Uhr die Läufer auf die Halbmarathon-Strecke gehen. „Entgegen der Vorjahre wird der Start aber in Richtung Morisse sein und die Läufer werden nach wenigen Metern eine 180-Grad-Schleife laufen“, sagt Hiemer. Auch der Standort des Aufenthaltsbereichs für die Teilnehmer habe sich geändert. Er liegt nun deutlich näher an der Strecke.

Am Sonntag beginnt dann bereits in der Früh um 7.30 Uhr der Marathon. Dabei gab es aus Sicherheitsgründen kleine Änderungen an der Streckenführung, wie Hiemer betont. In früheren Jahren hatten Sportler aus über 30 verschiedenen Nationen am Event teilgenommen. Ob’s heuer genauso viel werden, müsse sich zeigen. „Mal sehen, wie’s läuft“, sagt Hiemer.

