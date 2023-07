Lea tritt bei Königswinkel Open Airs in Füssen vor 4000 Fans auf

Nach Dirndl- und Lederhosen-Party am Freitag bei Andreas Gabalier gab's einen Tag später Deutsch-Pop bei den Open Airs in Füssen. Mehr zum Auftritt von Lea.

22.07.2023 | Stand: 22:24 Uhr

So gegensätzlich können zwei Konzerte sein: Nach Schlagerparty mit tausenden Fans in Dirndl und Lederhose am Freitagabend bei Andreas Gabalier trat einen Tag später in Füssen eine Frau der leisen Töne auf: Lea. Die in Berlin lebende Sängerin gehört zu den am meisten gestreamten deutschsprachigen Sängerinnen. Die 32-Jährige sang am Samstag vor 4000 Fans bei den Königswinkel Open Airs in Füssen. "An so einem schönen Ort habe ich noch nie ein Konzert gegeben", sagte die Künstlerin.

Lea bei Königswinkel Open Airs in Füssen am Festspielhaus

Wie Tags zuvor schon war auch bei Lea eine ins Publikum ragende Bühne aufgebaut. Im Unterschied zum Freitag war aber auch eine zweite Stage aufgebaut. Von dort aus bat die Sängerin Kinder zum Duett. So zum Beispiel den kleinen Raphael. Der Bub kannte zwar keines der Lieder der Sängerin, setzte sich aber artig ans Keyboard und genoss seinen großen Auftritt. Das in der Mehrheit weibliche Publikum swingte und tanzte zum Duett.

Zu Cro werden in Füssen am Sonntag 9000 Fans erwartet

Die Atmosphäre dabei war leger bis locker, was einerseits an der Musik gelegen haben dürfte. Andererseits aber auch an dem luftigen Platzangebot. Schon am Sonntagabend dürfte das ganz anders sein, wenn zu Rapper Cro an die 9000 Menschen erwartet werden.