Achtjähriger Radler stößt mit 80-jährigem Fahrradfahrer zusammen - Senior wird schwer verletzt

Ein 80-jähriger Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem achtjährigen Mountainbiker schwer verletzt worden. Ein Hubschrauber flog ihn in eine Klinik.

03.06.2023 | Stand: 12:50 Uhr

Schwer verletzt worden ist ein 80-jähriger Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß in Lechbruck am See mit einem Achtjährigen. Laut Polizei war der Junge mit seinem Mountainbike in einen schmalen Weg eingebogen. Dabei fuhr er wohl etwas zu weit in der Mitte. Der 80-jährige Kaufbeurer, der die abschüssige Straße mit seinem Rennrad nach unten fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Schwerer Radunfall in Lechbruck am See: 80-Jähriger wird schwer verletzt

Die Beiden kollidierten und kamen zu Sturz. Während der Achtjährige unverletzt blieb, erlitt der Senior schwere Verletzungen am Oberkörper und am Kopf. Sein Fahrradhelm schützte ihn dabei vor Schlimmerem. Ein Rettungshubschrauber flog den Kaufbeurer in eine Klinik.

