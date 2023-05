Polizei findet nachts verletzten Rentner in Lechbruck

Eine Frau ruft die Polizei, weil ihr 94-jähriger Partner in der Nacht nicht mehr im Haus ist. Die Polizei findet den Mann unterkühlt und mit Platzwunde.

15.05.2023 | Stand: 12:23 Uhr

Einen verletzten Senior haben Polizisten in Lechbruck am See in der Nacht auf Montag gefunden. Wie die Polizei mitteilt, meldete die Lebensgefährtin des 94-Jährigen, dass dieser nicht mehr zu Hause sei.

Die Polizei folgerte, dass der Mann das Haus in der Nacht lediglich leicht bekleidet verlassen haben muss. Eine Polizeistreife machte sich daraufhin auf die Suche nach dem Mann und fand ihn gegen 3.45 Uhr nur wenige hundert Meter von der Wohnanschrift entfernt.

Lechbruck: Rentner steigt in der Nacht aus seinem Haus und kommt nicht wieder

Der 94-Jährige lag mit einer Platzwunde am Boden und war unterkühlt. Die Polizisten brachten den Mann in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung.

