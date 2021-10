Lechbruck: Auto rutscht in den Bach - Rettungskräfte gefordert

Mit seinem Auto im Bach landete ein 79-Jähriger in Lechbruck. Ein missglücktes Wendemanöver war der Grund.

03.10.2021 | Stand: 13:29 Uhr

Bei einem missglückten Wendemanöver in Lechbruck ( Ostallgäu) ist das Auto eines 79-Jährigen im Bach gelandet. Zu dem Unfall kam es am Freitag am Klausmener Seebach am Mühlweg. Der Wagen rutschte von der Fahrbahn und kam auf der Fahrerseite im Bachbett zum Liegen. Der Fahrer blieb unverletzt, Passanten zogen ihn aus dem Pkw.

Der Schaden am Auto wird auf 10 000 Euro geschätzt – wirtschaftlicher Totalschaden. Die Feuerwehr Lechbruck, Wasserwacht-Teams aus Füssen und Marktoberdorf und ein Abschleppdienst mit einem Kran bargen den Wagen aus dem Bach.

