Lechbruck festigt seine Freundschaft mit Lendersdorf

Die Gemeinden Lechbruck und Lendersdorf lassen ihre Partnerschaft neu aufleben. Dabei bieten die Gastgeber ihren Gästen ein vielfältiges Programm.

12.09.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Schon lange gibt es in Lechbruck einen Gemeinderatsbeschluss zu einer Ortsfreundschaft mit Lendersdorf bei Düren. Jetzt wurde er gefestigt mit einem Besuch von Gästen und dem Jugendblasorchester St. Michael Lendersdorf, wofür die Gemeinde Lechbruck ein Programm mit Besichtigungen und einem Fest organisiert hat. Nun ist die Ortsfreundschaft in den richtigen Bahnen und kann in Zukunft gepflegt werden.

Beim Festakt begrüßte Bürgermeister Werner Moll die Gäste und gratulierte zu dem ausgefeilten Programm, das sie genießen konnten: Gleich nach der Anreise ging es auf das Lechfloß. Am Abend folgte der Dämmerschoppen am Musikpavillon, bei dem beide Kapellen ihren Beitrag leisteten und sich gegenseitig beflügelten. Der nächste Tag führte die Lendersdorfer zur Schifffahrt an den Forggensee. Anschließend folgte eine Backstage Führung und der Besuch des Musicals im Festspielhaus Neuschwanstein. Danach ging es zur Wanderung auf dem Lech-Rundweg und einer Führung mit Besichtigung der Schönegger Käsealm.

Großer Festakt in der Lechhalle in Lechbruck

Nach einem gemütlichen Minigolfspiel in Lechbruck folgte der offizielle Teil, der Festakt zur Festigung der Freundschaft in der Lechhalle. „Lechbruck ist ein sehr schöner und toller Ort, kurzum wir sind sehr zufrieden und wollen, dass wir uns mindestens alle zwei bis drei Jahre sehen“, erklärte der Lendersdorfer Bürgermeister Norbert Weber und erinnerte in seine Ansprache an den Werdegang der Partnerschaft. Begonnen hat es 2011 zusammen mit Robert Schindler, der damals aus Lendersdorf in seinen Heimatort Lechbruck zurückkehrte. 2012 folgte ein Ratsbeschluss in Lechbruck, die Partnerschaft zu begründen und schon im Oktober machte sich eine Abordnung von Lendersdorf auf nach Lechbruck, wo die notwendigen Unterschriften gezeichnet wurden. 2013 folgte ein Gegenbesuch mit dem damaligen Bürgermeister Helmut Angl und der Musikkapelle Lechbruck, hier wurde gegengezeichnet und ein großer Festzug durch Düren abgehalten.

Danach wurde es etwas ruhiger. Aber nachdem man nochmals mit der Flößergemeinde in Kontakt getreten sei, habe man zusammen mit Moll die Reise geplant und somit die Partnerschaft neu eingerichtet. Weber bedankte sich für die Gastfreundschaft und das Programm. „Es ist alles sehr gut und toll. Ich hoffe, dass es bald mit einem Gegenbesuch klappt“, warf Jannick Fackeldey, der Vorsitzende des Jugendblasorchesters ein. Moll will dem nichts in den Weg stellen.