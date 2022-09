Hund beißt Reh-Kitz tot - trotz Leine

Obwohl er seinen Hund bei Lechbruck an der Leine führte, konnte der Vierbeiner ein junges Reh am Wegesrand totbeißen.

26.09.2022 | Stand: 12:50 Uhr

Trotz Leine hat ein Hund am Sonntag in der Nähe eines Campingplatzes bei Lechbruck ein junges Reh totgebissen. Laut Polizei war der Besitzer mit dem Hund an der Leine spazieren, als dieser das unge Reh am Wegesrand sah. Der Halter konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und der Hund biss das Reh tot. Dem hinzugerufenen Jagdpächter bezahlte der Hundehalter den entstandenen Schaden.

Lesen Sie auch: Hund beißt 55-Jährige in Oberstdorf

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Ta

Lesen Sie auch