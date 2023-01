Marode Brücke in Lechbruck wird erneuert: Was das für Autofahrer bedeutet

Der dringend benötigte Neubau der Brücke über den Lech in Lechbruck beginnt mit den ersten Schritten. Dafür müssen Bäume gefällt werden. Wie es weitergeht.

05.01.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Sie ist in die Jahre gekommen und muss dringend erneuert werden: Die Brücke über den Lech, die Teil der Staatsstraße 2059 und damit eine wichtige Verbindung zwischen B16 und B17 ist. Eine Sanierung sei nicht sinnvoll gewesen, ein Ersatzbau muss her. Die Überlegungen dafür laufen schon seit über zehn Jahren. Nun starten die Vorarbeiten für den dringend benötigten Ersatzneubau, teilt das Staatliche Bauamt Weilheim mit.

Rodungsarbeiten starten diesen Winter in Lechbruck

Bereits in diesem Winter werden auf der Seite von Lechbruck Rodungsarbeiten ausgeführt. Die Brücke wurde, so wie sie heute über den Lech führt, 1964 errichtet, heißt es beim Staatlichen Bauamt. Manche Teile der Brücke sind sogar noch älter: Die Pfeiler und Widerlager sind deutlich älter, das ein oder andere Bauteil stammt aus dem Jahr 1905. Die Brücke ist mittlerweile aufgrund der Umwelteinflüsse und ihrem hohen Alter in einem schlechten Zustand und wird den heutigen Verkehrsanforderungen nicht mehr gerecht.

Die neue Brücke wird laut Staatlichem Bauamt in gleicher Lage wie die bestehende Brücke errichtet. Damit dieser Ersatzneubau kommen kann, war ein umfangreiches Genehmigungsverfahren notwendig. Seit April 2022 ist die Baugenehmigung – der sogenannte Planfeststellungsbeschluss – rechtskräftig.

Zwei private Einwände sowie die Stellungnahmen von mehr als 20 Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange waren damals geprüft und „soweit wie möglich“ berücksichtigt worden, hieß es bei der Regierung von Oberbayern vor etwa einem Jahr. Der nun genehmigte Plan macht Auflagen zum Gewässer-, Natur- und Landschaftsschutz. Das baurechtliche Verfahren war kompliziert – Stichwörter hierbei waren Naturschutz, Wasserrecht und die Tatsache, dass zum Teil auf private Grundstücke während der Bauzeit zugegriffen werden müsse. Wie geht es jetzt weiter mit der?

Staaltiches Bauamt Weilheim: Aktuell werden Unterlagen für Brücke in Lechbruck erstellt

Aktuell werden die Unterlagen für die Herstellung der neuen Brücke erarbeitet, teilt das Staatliche Bauamt Weilheim mit. Dabei gehe es unter anderem um die Baupläne. Im Herbst 2023 soll mit dem Bau einer Behelfsbrücke südlich der alten Brücke begonnen werden. Darüber soll der Verkehr fließen, so lange die Brücke gebaut wird. Für Autofahrer sollen „so wenig Einschränkungen wie möglich entstehen“.

Für die Hilfsbrücke und den Neubau der Brücke sei es notwendig, dass einige Flächen im Umfeld der Brücke gerodet werden. Rodungsarbeiten dürfen aus Vogelschutzgründen nur zwischen Oktober und Februar durchgeführt werden. Damit die Bauflächen dann zu Beginn der Bauarbeiten im September 2023 frei sind, werden die Rodungsarbeiten bereits schon in diesem Winter ausgeführt. „Geplant ist ein Beginn dieser Maßnahme ab Mitte Januar 2023“, so das Staatliche Bauamt. Die Rodungsarbeiten seien aber stark von der winterlichen Witterung abhängig, deshalb könne nicht genau gesagt werden, wann die Arbeiten tatsächlich stattfinden. Das Wasserwirtschaftsamt von der Flussmeisterstelle Füssen wird diese Arbeiten ausführen. Für Verkehrsteilnehmer dürfte es Behinderungen geben, kündigt das Staatliche Bauamt an:

Während der Rodungsarbeiten wird es zeitweise zu Einschränkungen für den öffentlichen Verkehr kommen, beispielsweise durch die Sperrung einer Fahrbahn oder eventuell kurzzeitige komplette Sperrungen wegen Baumfällungen.

Betroffene Flächen werden wieder bepflanzt

„Nach Abschluss der Bauarbeiten für die neue Lechbrücke werden die betroffenen Flächen mit heimischen Gehölzen wieder bepflanzt.“ Dazu wurde im Zuge der Planungen ein umfangreicher landschaftspflegerischer Plan erarbeitet.