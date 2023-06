Lechbrucker Feuerwehr: Einsatz ohne Zögern

Die Feuerwehr Lechbruck feiert ihr 150-jähriges Bestehen vom 9. bis 11. Juni mit einem großen Fest. Seit der Gründung stehen die Ehrenamtlichen im Dienst am Nächsten.

03.06.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Vor 150 Jahren passierte in Lechbruck, was auch in vielen anderen Orten Bayerns geschah: Eine Feuerwehr wurde gegründet. Die Idee breitete sich damals wie ein Flächenbrand über das Land aus, schreibt Albert Kienberger, Kassier der Lechbrucker Feuerwehr, in der Jubiläums-Festschrift. Grund war, dass die Landesregierung nach der Entstehung einiger Feuerwehren in größeren Städten um 1850 herum die Vorteile Freiwilliger Feuerwehren erkannt hatte und deren Gründung unterstützte. Gab es 1865 noch 54 Feuerwehren in Bayern, waren es 1870 bereits 570 und 1876 schon 2920. „Die Feuerwehr war in diesen Jahren ein Erfolgsmodell – und ist es bis heute“, schreibt Kienberger.

Einstürzende Mauer begräbt vier Feuerwehrmänner in Steingaden

Offizielles Gründungsdatum der Lechbrucker Feuerwehr ist der 25. Mai 1873. Zu Beginn hatte sie 118 Mitglieder. Bereits ein Jahr später musste sie beim Brand des Anwesens von Isidor Häußerer in Gründl ihre erste Bewährungsprobe bestehen. Weitere Einsätze folgten – darunter der Brand bei Gastwirt Franz Demmler 1900, bei dem ein Stallknecht von einem panischen Stier getötet wurde, zwei Brände (1882 und 1914) in der Brauerei des Grafen Dürkheim-Montmartin in Steingaden, wo 1914 vier Feuerwehrler durch eine einstürzende Mauer starben, und mehrere Feuer im Sägewerk Heißerer in der Lusse (1995, 1999 und 2013), wobei das letzte einer der größten Brände der jüngeren Geschichte der Lechbrucker war.

Wenn Löschwasser an der Kleidung gefriert

Zu den Anekdoten in der Chronik zählt ein Feueralarm 1984. Dabei wurde ein Brand im Brandach oder auf der Gsteig gemeldet. 25 Mann standen bereit, rückten aber nicht aus, weil es sich nur um das Funkenfeuer handelte. 1994 heißt es zu einem Brand in Nachsee, dass sich dort zwei Feuerwehren kräftig ums Löschwasser stritten. 1983 hatte es minus 22 Grad und den Einsatzkräften gefror bei einem Feuer auf dem Anwesen von Arnold Höpfl das Löschwasser an der Kleidung.

Überschwemmungen immer ein Thema in Lechbruck

Neben dem Feuer gab es in Lechbruck oft auch ein zweites Element zu bekämpfen – das Wasser. Immer wieder kam es im Dorf und dem Umland durch den Lech und andere Bäche zu Überschwemmungen und Hochwasser. Nach einem Unwetter 2021 etwa erfolgten innerhalb von drei Stunden elf Alarmierungen.

Einen großen Mitgliederschwund erlebte die Feuerwehr Lechbruck 1934, als viele Beschäftigte der Carbidfabrik (heute Wackerwerke) mit ihrem Arbeitgeber nach Burghausen zogen, schreibt Kienberger. Auch die Kriegsjahre gingen nicht spurlos vorüber: Junge Männer starben. Die Feuerwehren wurden per Gesetz des nationalsozialistischen Regimes der Polizei unterstellt. Die Freiwilligen Feuerwehren hatten nun den Status von Hilfspolizeitruppen. Die Fahrzeuge wurden polizeigrün lackiert. Erst nach dem Krieg kehrte wieder Normalität ein und die Feuerwehr wurde wieder ein Teil des Dorflebens – und ist es bis heute.

Denn neben ihren klassischen Aufgaben, die sich mit den Schlagworten retten, löschen, bergen und schützen zusammenfassen lassen, übernimmt die Feuerwehr noch andere Funktionen. Zum Beispiel, indem sie hilft, den Maibaum aufzustellen, bei Festen unterstützt oder selbst welche ausrichtet.

Was auch immer die Feuerwehr in Lechbruck leistet, sämtliche Aufgaben werden von Ehrenamtlichen gestemmt. Diese Frauen und Männer stellen dafür oftmals ihr eigens Privatleben und ihre eigenen Interessen hinten an. Der Leitspruch der Wehr sei in 150 Jahren stets der gleiche geblieben: „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr – und darauf dürfen die Bürger unseres schönen Ortes weiterhin vertrauen“, schreibt der Lechbrucker Kommandant Florian Jungbauer in seinem Grußwort.

Die evangelische Pfarrerin Claudia Henrich-Eck würdigt diesen Einsatz in der Festschrift mit folgenden Worten: „Wenn nachts die Sirene geht, dann kann man es ungestört bemerken. Dann zähle ich die wenigen Minuten, bis ein Auto mit jagendem Motor die Straße entlang düst und ich weiß, das ist jetzt einer von der Feuerwehr. Dann bekomme ich jedes Mal eine Gänsehaut. Weil mich das beeindruckt. Das ist Verlass. Einsatz. Ohne Zögern, ohne Fragen. Mich bewegt auch eine Art von Stolz, dass es solche Männer und Frauen unter uns gibt, die egal wann und wohin fahren, wo es brennt.“

Was beim Fest geplant ist

Gefeiert wird das 150-jährige Bestehen von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. Juni in einem Festzelt am Bootshafen in Lechbruck. Am ersten Tag steht um 20 Uhr ein Stimmungsabend auf dem Programm. Am 10. Juni folgen um 13.30 Uhr ein Preisschafkopfen und um 19 Uhr ein Sternmarsch. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit dem Festgottesdienst. Um 13 Uhr folgt der eigentliche Festakt mit Fahrzeugausstellung und historischer Übung.

