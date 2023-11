Lechbrucker Pflegezentrum: Baubeginn im Frühjahr geplant

Bayerncare beauftragt die Allgäuer Geiger Gruppe mit dem Neubau des Pflegezentrums Siebenbürgerheim in Lechbruck, das bis Ende 2025 fertiggestellt sein soll.

Von Redaktion Allgäuer Zeitung

01.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Das Siebenbürgerheim in Lechbruck soll neuen Zeiten entgegengehen – das wurde schon seit geraumer Zeit angekündigt. Nun scheint der Startschuss aber festzustehen: Im Frühjahr 2024 soll mit dem Bau des neuen Pflegezentrums begonnen werden, es ersetzt das in die Jahre gekommene Siebenbürgerheim. 81 Bewohnerinnen und Bewohner sollen dort Platz finden. Mit dem Bau wurde die Allgäuer Geiger Gruppe beauftragt, teilt das Unternehmen Bayerncare mit, das bereits über 40 Projekte mit Seniorenwohnungen und Pflegeplätzen in Süddeutschland realisiert hat.

