Ist noch genug Wasser im Lechfall in Füssen? Das sagt das Landratsamt Ostallgäu

23.02.2022 | Stand: 13:04 Uhr

„Der Kraftwerkbetreiber dreht den Lechfall ab.“ Diesen Vorwurf hatte Stadtrat Magnus Peresson (UBL) im Füssener Kommunalparlament erhoben (siehe auch "Manche Aktionen sind einfach nur dämlich!"). Er hatte erklärt, dass es Zeiten gebe, in denen überhaupt kein Wasser mehr über den markanten Lechfall fließe. Anders beurteilt man die Lage im Landratsamt Ostallgäu: Die sogenannte „Restwassermenge am Lechfall wird aus wasserwirtschaftlicher Sicht eingehalten“, teilte die Kreisbehörde auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Kritik auch von anderen Füssenern

Als das neue Kraftwerk Mitte der 2000er Jahre gegen den Widerstand vieler Füssener gebaut wurde, wurde von den Behörden auch die Restwassermenge detailliert festgelegt. Also die Menge an Wasser, die auf jeden Fall über den Lechfall geleitet werden muss, während der weitaus größere Teil des Lechwassers in einem riesigen Stollen zur Stromgewinnung verschwindet.

Peresson kritisierte zuletzt, dass die Regelungen nicht eingehalten würden, da zeitweise kein Wasser über den Lechfall fließe. Eine Einschätzung, die auch andere Füssener teilen: „Das geht schon Jahre so, dass die Kraftwerkbetreiber zu wenig Wasser über den Lechfall laufen lassen“, heißt es in einer E-Mail an unsere Redaktion.

Im Februar nur eine sehr geringe Menge

„Die Wasserentnahme aus dem Lech ist wasserstandsabhängig so zu steuern, dass über das Mangfallwehr zu jeder Zeit mindestens der jeweils gültige Restwasserabfluss sichergestellt ist“, teilt das Landratsamt mit. Im Februar betrage das Tagrestwasser 3,10 und das Nachtrestwasser zwei Kubikmeter pro Sekunde. „In den Sommermonaten steigt das über das Mangfallwehr abzuleitende Tagrestwasser auf bis zu 20 Kubikmeter pro Sekunde.“

Es gibt auch Stichproben am Lechfall

Die Behörden überwachen diese Regelung auch: Der Betreiber des Kraftwerks muss dem Landratsamt zweimal jährlich das Datenprotokoll der erfassten Restwassermenge vorlegen. Die Daten werden dann zur Prüfung an das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Kempten weitergeleitet. Über das Ergebnis der Prüfung erhält der Betreiber vom Landratsamt anschließend eine schriftliche Rückmeldung. „Zusätzlich erfolgen stichprobenartige Vorortkontrollen durch das Personal der technischen Gewässeraufsicht des WWA“, teilt die Kreisbehörde mit. Bislang habe es keine Verstöße gegeben: Die Plausibilitätsprüfungen der gemeldeten Daten sowie die Stichproben haben keinen Anlass zur Beanstandung gegeben, teilt das Landratsamt mit. Es kommt daher zum Fazit: „Die Restwassermenge am Lechfall wird aus wasserwirtschaftlicher Sicht eingehalten.“