Um den Kreis potenzieller Mieter im Theresienhof zu vergrößern, müsste der Stadtrat zustimmen. Dabei könnte ein alter Konflikt mit Einzelhändlern aufflammen.

11.06.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Auf den Glasscheiben des ehemaligen Modegeschäfts hat sich bereits der Staub abgesetzt. Dunkel und verlassen liegen die Räume da, in denen bis vor zwei Jahren der niederländische Modehändler Miller & Monroe Kleidung verkaufte. Eine Aufschrift auf der Glasfront erinnert an die angebotenen Marken. Von einem Plakat in dem Geschäft lächeln die Models weiter unerschütterlich in den leeren Raum hinein und ein Schriftzug auf einer Mauer verrät noch, wo es einst zu den Kabinen ging.