Lehrer-Kreisverband Füssen: Der Lehrermangel wird sich verschärfen

Beim Kreisverband Füssen im Bayerischen Lehrer-und Lehrerinnenverband heißt es: Ein Fünftel der Grund- und Mittelschullehrer hat keine entsprechende Ausbildung.

29.05.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Aufgrund des Lehrermangels müssen viele Schulen bereits nach Aushilfspersonen suchen. „So können wir nicht weitermachen“, betonte die Bezirksvorsitzende Gertrud Nigg-Klee bei ihrer Rede auf der Jahresversammlung des Kreisverbandes Füssen vom Bayerischen Lehrer-und Lehrerinnenverband (BLLV) im Gasthaus Wiesele in Pfronten. Rund 20 Prozent der an Grund- und Mittelschulen eingesetzten Lehrer hätten keine entsprechende Ausbildung und würden durch Studenten und Personen aus 20 unterschiedlichen Berufen abgedeckt.

Warum die Bildungsqualität an Schulen leidet

Nigg-Klee hatte zunächst daran erinnert, wie gut es war, dass sich der Verband entschieden hatte, nicht mit dem größeren Kreisverband aus dem Ostallgäu zu fusionieren. Sie hob hervor, dass der mit 174 Mitgliedern kleinste Kreisverband im Ostallgäu bei den Personalratswahlen sieben von zehn Plätzen erobern konnte und somit die Vorsitzende Nicoletta Schelldorf auch zur Vorsitzenden des Personalrats gewählt wurde. Fachkompetente Persönlichkeiten seien gefragt, wenn man bedenkt, dass die Bildungsqualität an den Schulen leidet, sagte die Bezirksvorsitzende. Die Schulleitungen müssten aufgrund des Lehrermangels Aushilfspersonen finden – so könne es nicht weitergehen. Die Flüchtlinge aus der Ukraine sorgen zudem für eine Potenzierung dieses Problems.

Der Verband fordere deshalb eine Umstellung in der Lehrerbildung, zumal es große Probleme gibt, Nachwuchslehrkräfte für die Mittelschulen zu finden. So lange die Gleichwertigkeit der Arbeit in den verschiedenen Schularten nicht endlich anerkannt werde und sich nicht niederschlage in gleicher Besoldung, so lange werde das Problem bestehen. Die Klassenstärken auf 30 zu erhöhen und diese Zahl als Mittelwert anzusehen, könne wohl nicht die Lösung sein, sagte die Bezirksvorsitzende. Der Verband, so Nigg-Klee abschließend, sei im Gespräch mit den Abgeordneten und den Ministern.

Wegen Corona hauptsächlich Onlinesitzungen

Viel entspannter waren die Berichte der Vorstandschaft. Anja Petermann und Nicoletta Schelldorf verstehen es, sich die Bälle bei der Moderation und bei ihren Ausführungen gut zuzuspielen. Sie bedauerten, dass Corona gebremst habe und somit hauptsächlich in Onlinesitzungen wichtige Informationen gegeben und Abstimmungen durchgeführt wurden. Die Pensionisten fuhren nach Memmingen und erlebten dort eine Stadtführung. Für das kommende Jahr sollen insgesamt wieder vermehrt Veranstaltungen angeboten werden. Auf dem großen Bildschirm wurde der Kassenbericht von der Geschäftsführerin Milena Härtel übersichtlich dargestellt und erläutert. Sie freute sich, dass der Mitgliederstand auf 174 angewachsen ist und sich die Mitglieder aus Vertretern aller Schularten zusammensetzen. Zügig wickelte Elmar Schmitt die anstehenden Neuwahlen ab. Durch viele individuelle Gespräche hatten die beiden Vorsitzenden zuvor erreicht, dass alle Ämter abgedeckt werden konnten. Zum Vorstand gehören nun die gleichberechtigten Vorsitzenden Anja Petermann und Nicoletta Schelldorf, Klaus Bielenberg (Ehrenvorsitzender und Presse), Milena Härtel (Geschäftsführung und Kassier), Viktoria Rauch (Schriftführerin und Webmasterin), Schulleitervertreter Benjamin Vötterle, Fachlehrervertreterin Helga Puchele, Förderschullehrervertreterin Constanze Eberle, Pensionistenvertreterin Edith Bielenberg, Dr. Carina Hartmann (Junger BLLV) sowie die Beisitzerinnen Felicia Eder und Janina Heindl.

