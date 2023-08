Leinen los fürs Füssener Musicalschiff

Janet Chvatal und Marc Gremm präsentierten im August auf der MS Füssen einen Querschnitt durch die leichte Unterhaltung. Auch einen Stargast haben sie dabei.

08.08.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Im August heißt es für viele Musicalliebhaber wieder „Leinen los!“ Die kommenden Wochenenden mutiert die MS Füssen auf dem Forggensee jeden Abend mit einer perfekten Soundanlage und feinen Illuminationen von Mario Ruschel zum Musicalschiff von Sisi & Ludwig. Auch in diesem Jahr verwandelt das Künstlerpaar Marc Gremm und Janet Marie Chvatal den gesamten Forggensee zu seiner großen Bühne und entführt das Publikum in einer gelungenen Zusammenstellung der schönsten Musicalmomente in die magische Welt der leichten Unterhaltung.

Frei und schwerelos

Beinahe „frei und schwerelos“ (aus dem Zauberer von Oz, hervorragend gesungen von Stargast Tanja Versal) ging es auf dem Premierenschiff, das zahlreiche Fans bis auf den letzten Platz geentert hatten, auf eine Reise durch die schillernde, vielfältige, schaurig schöne Gefühlswelt von Disneys Vaiana, Tanz der Vampire, Mozart, Abba und mehr. Vor allem durch ihre Hauptrollen als Kaiserin Elisabeth und König Ludwig II. hat sich das Musikerpaar Chvatal/Gremm seit vielen Jahren einen Namen in der Kulturszene gemacht. Seither hält es scheinbar ein sagenumwobener Monarch in seinem Bann gefangen. Vor allem bei den Stücken von Ludwig2, Elisabeth und dem Dream King sprang der Funke der leidenschaftlichen, hervorragenden Sopranistin und ihres stimmvoluminösen Baritonkönigs, der auch gelegentlich als Graf Ferdinand aufs Luftschiff „Zeppelin“ umstieg, sofort auf das Publikum über. Seit Jahren leben und verkörpern die beiden Künstler ihren musikalischen Traum und lassen zahlreiche Menschen an ihrer Liebe zur Musik und an ihrer Vision vom märchenhaften Schwanenprinz oder ihrem träumerischen König – dem Dream King – teilhaben.

"Ein Volltreffer"

Für die heurige Saison konnten sie die grandiose Sängerin Tanja Versal mit ins Boot holen. Volker Bleck, Alex Krämer und Leonie Ziegltrum wurden in ihren kämpferischen Nebenrollen Teil der mystischen, mittelalterlichen Gralsburg, als die in diesem Sommer zum letzten Mal das Wasserkraftwerk Roßhaupten zu sehen ist. Musicalfan Alexandra war von der spektakulären Szene auf dem wolkenverhangenen Forggensee und der fast intimen Atmosphäre an Bord restlos begeistert. Sie ist aus Köln ins Ostallgäu gekommen, um sich ein ganzes Musicalwochenende in Füssen zu gönnen. Neben dem Passagierschein für Sisi und Ludwigs Musicalschiff hatte sie sich auch gleich ein Ticket im Festspielhaus Neuschwanstein gesichert.

Über die Jahrzehnte ist mit der musikalischen Unterhaltungskultur auch eine lebendige Fan-Szene entstanden. Über ein Fanportal wurde sie auf das erste Musicalschiff Deutschlands aufmerksam: „Ein Volltreffer!“, findet sie. Für Hannelore und Beatrix aus Ulm ist die Musicalstadt Füssen nicht erst seit dem Siegel’schen Zeppelin oder Summer of Love als Hochkaräter bei vielen Fans etabliert. Für die passionierte Musicalkennerin Silvia aus Eisenberg ist die Fahrt auf der MS Füssen fast ein Heimspiel. Ihr allererster Musicalbesuch war seinerzeit das erste Ludwigspektakel im dafür neu errichteten Festspielhaus. Bereits damals in den Hauptrollen als Kaiserin Elisabeth und König Ludwig: Janet Chvatal und Marc Gremm. Seither hat sich Silvia viele Produktionen unterschiedlichster Couleur in Hamburg, Stuttgart & Co. angeschaut. Die unmittelbare Nahbarkeit und gefühlvolle Dichte an Bord macht für die junge Frau den schönsten Unterschied zu Aufführungen in großen Musicalhäusern aus. „Es ist für mich jedes Mal wieder ein unvergessliches Erlebnis“, schwärmt die begeisterte Wiederholungstäterin. Für „Dream King – Lebe deinen Traum“, der ab September laufenden Neuinszenierung des Schwanenprinz-Musicals mit Jan Ammann hat sie sich bereits ein Ticket im Festspielhaus Füssen gesichert.

Sechs Mal sticht das Musicalschiff noch in See, jeweils Freitag bis Samstag, vom 11. bis 13. August jeweils um 19.30 Uhr und vom 18. bis 20. August jeweils um 19.15 Uhr. Infos und Tickets gibt es hier.