Leistungsabzeichen für junge Brandbekämpfer aus Nesselwang

Acht Kameraden schaffen die Prüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“. Was sie dafür alles können mussten.

09.11.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Mehrere Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Nesselwang haben Leistungsabzeichen errungen. Darunter sind acht junge Kameraden, die ihr erstes Leistungsabzeichen „Die Gruppe im Löscheinsatz“ in Bronze erhielten. Zwei erfahrene ältere Kameraden nahmen ebenso an der Leistungsprüfung als Maschinist und Gruppenführer teil.

Kompletter Löscheinsatz

In der Leistungsprüfung mussten die jungen Feuerwehrleute als erstes ihr Können bei Knoten und Stiche nach Zeitvorgabe unter Beweis stellen. Im Hauptteil führten sie den Schiedsrichtern einen Löscheinsatz vor, der aus dem Errichten einer Verkehrsabsicherung, der Wasserentnahme aus einem Hydranten, der Verlegung einer Förderleitung vom Löschfahrzeug zum Verteiler und schließlich der Vornahme von drei Strahlrohren zum fiktiven Ablöschen eines Gebäudes bestand. Zum Schluss der Prüfung wurde von den Prüflingen noch eine Saugleitung gekuppelt sowie eine Trockensaugprobe durchgeführt. Die Schiedsrichter der Kreisbrandinspektion Ostallgäu, Kreisbrandmeister Alexander Schneider aus Pfronten

und Wolfgang Schmid von der Feuerwehr Nesselwang, nahmen die Prüfung ab und bescheinigten allen Teilnehmern eine sehr gute Arbeit.

Sie waren gut vorbereitet

In ihren Grußworten gratulierten Kommandant Markus Schmid, Kreisbrandmeister Schneider und Bürgermeister Pirmin Joas den Teilnehmern zur bestandenen Prüfung und überreichten ihnen ihr erstes Leistungsabzeichen, das diese ab sofort an ihren neuen Feuerwehr-Uniformen tragen dürfen. Der Dank der Feuerwehr gilt Wolfgang Schmid, der die Grundausbildung in Nesselwang leitet und die jungen Kameraden in mehreren Übungsabenden auf die Prüfung vorbereitet hatte.

Die erfolgreichen Kameraden:

Leistungsabzeichen Gold-Grün: Maschinist Christian Haug.

Leistungsabzeichen Bronze: Benedikt Franzil, Dennis Hindelang, Simon Hörmann, Benedikt Ivanovic, Pasqual Klopfer, Franz Schleich, Jonas Settele und Adrean Weißenbach.

Ergänzungsteilnehmer: Gruppenführer Tobias Herz.

