Lena Einsiedler ist Deutschlands beste Nachwuchslangläuferin

Lena Einsiedler vom SC Pfronten räumt bei den deutschen Meisterschaft in Oberwiesenthal ab – die 15-Jährige sichert sich zwei Titel und sogar die Gesamtwertung.

06.04.2022 | Stand: 14:10 Uhr

Lena Einsiedler vom SC Pfronten hat ihre äußerst erfolgreiche Langlauf-Saison mit zwei Siegen bei der Deutschen Meisterschaft im Erzgebirge gekrönt. Darüber hinaus sicherte sich die 15-Jährige den Gewinn der Gesamtwertung im Deutschlandpokal des Deutschen Ski-Verbands (DSV).

Nach dem erneuten Wintereinbruch hatten am Wochenende auf den Loipen am Fuße des Fichtelbergs in Oberwiesenthal beste Bedingungen geherrscht, um im letzten nationalen Wettbewerb dieses Winters die Meistertitel zu vergeben.

Lena Einsiedler vom SC Pfronten gewinnt Deutsche Meisterschaft in Oberwiesenthal

Unter den über 250 Startern der deutschen Langlaufelite waren neben den bekannten Weltcupläufern wie Thomas Bing oder Katharina Hennig auch die hoffnungsvollen Nachwuchstalente ab dem Jahrgang 2006. Mit am Start war auch die 15-jährige Pfrontenerin Lena Einsiedler, die sich in überragender Form präsentierte und gleich zwei Deutsche Meistertitel holte.

Los ging es am Freitag mit dem Teamsprint in der freien Technik über die Distanz von sechs Kilometern. Bei diesem Wettbewerb bilden jeweils zwei Läufer ein Team und müssen abwechselnd eine ein Kilometer-Runde bewältigen. Lena Einsiedler und die Oberbayerin Annalena Reichhart starteten dabei gemeinsam im Team für den Bayerischen Ski-Verband (BSV) und zeigten ein starkes Rennen. Von Anfang an liefen beide ganz vorne in der Führungsgruppe mit. Beim letzten Wechsel übergab Reichhart knapp in Führung liegend an Einsiedler. Die Allgäuerin setzte sich sofort an die Spitze des Feldes und baute den Abstand zu den anderen Teams noch weiter aus. Mit einem Vorsprung von fünf Sekunden fuhr sie am Ende über die Ziellinie und gewann das Rennen souverän vor den Konkurrentinnen aus Sachsen und Thüringen. Jubelnd lagen sich die jungen Langläuferinnen vom Bayerischen Skiverband anschließend in den Armen und freuten sich über den Deutschen Meistertitel im Teamsprint.

Herzschlagfinale für Lena Einsiedler bei der deutschen Meisterschaft

Dass Lena Einsiedler auch mit großem Druck umgehen kann, bewies sie am Samstag beim schweren zehn Kilometer-Distanzrennen in der klassischen Technik. Musste sie hier doch gewinnen, um in der Gesamtwertung des DSV-Deutschlandpokals in Führung zu bleiben. Ansonsten hätte ihre größte Konkurrentin Annalena Reichhart in der Wertung auf den zweiten Platz verdrängt. „Nachdem ich die ganze Saison über das pinke Trikot der Gesamtführenden getragen habe, wäre das eine riesige Enttäuschung für mich“, sagte Lena Einsiedler vor der Fahrt ins Erzgebirge. Schnell entwickelte sich auf der schweren Strecke mit langen Anstiegen ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Einsiedler und Reichhart. Gleich vom Start weg machten sie Druck und liefen bald zu zweit über 30 Sekunden vor dem Feld. So musste die junge Athletin vom SC Pfronten die Entscheidung auf der Zielgeraden suchen. Nebeneinander fuhren die beiden Konkurrentinnen mit einem Ausfallschritt ins Ziel – mit dem besseren Ende für Lena Einsiedler, die mit nur 0,1 Sekunden Vorsprung Deutsche Meisterin im Distanzrennen wurde und dadurch gleichzeitig auch die Gesamtwertung im DSV Deutschlandpokal gewinnen konnte.

Lesen Sie auch