Leonhardsplatz Pfronten erstrahlt am Sonntag im Lichterglanz

Traditionell laden Vereine gemeinsam mit der Gemeinde an ausgewählte Stände und zu einem abwechslungsreichen Programm ein. Was alles auf dem Programm steht.

08.12.2022 | Stand: 21:00 Uhr

Festlich geschmückt wird der Leonhardsplatz in Heitlern mit dem Pfrontener Weihnachtsmarkt am Sonntag, 11. Dezember, ab 14 Uhr zum Treffpunkt für alle Pfrontener sowie ihre Gäste und Besucher. Zusammen mit der Gemeinde laden acht Vereine und Feuerwehren zu der Veranstaltung, bei der die Besucher mehr als 30 Verkaufs- und Schaustände erwarten. Alle Aussteller verkaufen nur handwerkliche Produkte heimischer Anbieter. Fürs leibliche Wohl gibt es unter anderem heiße Maroni sowie überbackene Bergkäsebrote. Eine lebendige Krippe am großen Christbaum macht das weihnachtliche Geschehen sichtbar.

Musikalische Darbietungen

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgt für die Unterhaltung der Besucher. So stehen von 14 bis 17 Uhr Auftritte der Pfrontener Jugendbläser, des Liederkranzes Pfronten und des Posaunenchors der evangelischen Kirche auf dem Programm. Gegen 15.45 Uhr erscheint der Nikolaus auf dem Leonhardsplatz, um den Kindern kleine Geschenke zu überreichen. Die Pfrontar Hirtenbuabe zeigen um 16.30 Uhr ein Hirtenspiel und die Kleinen des Kindergartens St. Marien um 17 Uhr einen Lichtertanz.

Atempause in der Kirche

In der benachbarten evangelischen Auferstehungskirche sind die Besucher ab 18 Uhr zu einer musikalischen Atempause im Advent eingeladen. Für sie spielt der evangelische Posaunenchor und singen der Kinderchor „Turmspatzen“ sowie der evangelische Kirchenchor. Dazwischen werden besinnliche Texte vorgetragen. Der Eintritt in die Kirche ist frei, Spenden werden für einen gemeinnützigen Zweck eingesetzt.

Auch die Heitlerner Kapelle St. Leonhard ist in das Programm des Pfrontener Weihnachtsmarkts einbezogen: In ihr erwartet eine Krippenausstellung die Besucher.

Erlös für Jugendarbeit

Der Reinerlös des Weihnachtsmarkts kommt der Jugendarbeit der Pfrontener Vereine und Feuerwehren zugute. Die Veranstalter zusammen mit der Gemeinde sind der Eissportverein, die Freiwillige Feuerwehr Dorf/Heitlern, die Freiwillige Feuerwehr Kappel/Weißbach, der Schwimmverein, der Ski-Club, die Sportgemeinschaft Weißbach, der Turn- und Sportverein sowie die Werkfeuerwehr Deckel Maho.