Lesung in Füssen soll die Angst vor dem Sterben nehmen

Bei Petra Freys Lesung "Sterbemund tut Wahrheit kund" geht das Publikum in Füssen durch ein Wechselbad der Gefühle. Über den Mut am Ende des Lebens.

07.11.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Die alte Schauspiel-Diva, die ihren Tod wie ein Bühnenstück inszeniert und dann, wie im imaginären Drehbuch vorgesehen, ihre letzten Atemzüge im Kreise ihrer Gäste macht: Das war eine der Geschichten, die Petra Frey bei ihrer Lesung „Sterbemund tut Wahrheit kund“ in Füssen vortrug. Zu dem Abend im Haus der Gebirgsjäger hatte der Hospizverein Südliches Ostallgäu eingeladen.

Petra Frey ist seit zehn Jahren ehrenamtliche Hospizbegleiterin. In dieser Zeit hat sie ganz unterschiedliche Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet. In ihren Gesprächen mit den sterbenden Menschen erfuhr sie viel über deren Lebensgeschichte. Diese autobiografischen Geschichten hat sie gesammelt und in ihrem Buch „Sterbemund“ veröffentlicht.

Petra Frey ist nicht nur Hospizbegleiterin und Buchautorin, sondern auch eine bekannte Münchner Schauspielerin. Ihre Darstellung der unterschiedlichen Charaktere in der Lesung war so lebendig, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das Gefühl hatten, die Personen selbst zu kennen. Etwa, als Frey die Geschichte eines Schreinermeisters erzählte, der täglich einige seiner Zähne verlor, die er dann voller Zuversicht der Zahnfee überließ mit seinen Wünschen, deren Erfüllung er noch erleben wollte.

Die Geschichte einer Frau, die von ihrem für die Familie zurückgestellten Lebenstraum erzählt

Oder die Geschichte einer 50-jährigen Frau, die von ihrem für die Familie zurückgestellten Lebenstraum, Balletttänzerin zu werden, und von ihrer Liebe zur klassischen Musik, die sie ihrem Mann zuliebe nie wieder angehört hatte, berichtete. Der letzte Wunsch konnte ihr aber nicht mehr erfüllt werden, da sie unmittelbar nach diesem Gespräch verstarb. Oder das alte Ehepaar, das bis zum letzten Atemzug der Ehefrau in liebevollen Erinnerungen schwelgte, Freude und Spaß miteinander hatte und sich gegenseitig immer wieder für die gemeinsamen Jahre dankte. Der Ehemann verstarb dann zwei Tage nach seiner Frau.

Das Publikum ging bei der Lesung durch ein Wechselbad der Gefühle: Tief ergriffen von manchen Schicksalen, aus vollem Herzen lachend über so manche fast schon satirische, skurrile Begebenheit, staunend über den Mut, den manche Menschen in ihrer letzten Lebensphase aufbringen. Den Mut, bisher unausgesprochene Dinge sich von der Seele zu reden, auch Schuldbekenntnisse endlich loszuwerden oder auch den liebsten Menschen ein letztes Dankeschön für all das Schöne des gemeinsam Erlebten, für die erhaltene Zuwendung und Liebe zu sagen.

Eine liebevolle Begleitung durch Mitarbeiter eines Hospizvereins ist möglich

„Sterben“ – mit diesem „todtraurigen“ Thema wollen sich viele Menschen nicht beschäftigen. Ein großes Anliegen von Petra Frey ist es, den Menschen die Angst vorm Sterben zu nehmen, Zuversicht zu geben, aufklären über die verschiedenen Möglichkeiten, den allerletzten Teil des Lebens zu regeln. Und auch zu wissen, dass eine liebevolle Begleitung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Hospizvereins möglich ist, dass es diverse Hilfsangebote gibt, wie eine palliative Versorgung. Niemand wird allein gelassen. Der Mensch muss nur bereit sein, Hilfe anzunehmen.

Zum Schluss ein Appell von Petra Frey: „Wir müssen den Tod in unser Bewusstsein bringen, denn dadurch gewinnen wir an Lebensqualität. Ein Blick auf die eigene Sterblichkeit genügt und die Probleme bekommen eine andere Wertigkeit. Unser Leben ist viel zu kostbar, um es mit Nichtachtung zu strafen.“