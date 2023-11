Lesung wider das Vergessen am Gymnasium Hohenschwangau

Schüler und Lehrer tragen anlässlich des 85. Jahrestags der Reichspogromnacht eindrückliche Texte vor. Und nach und nach erlöschen die Kerzen.

Von Daniel Frank

16.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Eine beinahe sakrale Atmosphäre herrscht in der Aula des Gymnasiums Hohenschwangau, als die rund 60 interessierten Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte, die der Einladung zu einer Lesung gegen das Vergessen anlässslich des 85. Jahrestags der Reichspogromnacht gefolgt waren, das Schulhaus betreten. Auf Podesten und Stelen brennen zahlreiche Kerzen, das Licht ist gedimmt, die Stille im Raum atmet den Geist des Augenblicks. Die gut zweistündige Lesung verlangt dem Publikum, aber auch den Lesenden – zwölf Lehrkräften und vier Schülerinnen der 12. Jahrgangsstufe – emotional einiges ab. Gelesen wird aus den Tagebüchern der Holocaust-Überlebenden Victor Klemperer und Max Mannheimer: eine Chronik von den anfänglich schleichenden atmosphärischen Veränderungen im Alltag der deutschen Jüdinnen und Juden bis zu dem Augenblick, als diese sich nur wenige Jahre später an den Rampen der Konzentrationslager wiederfinden. Historische Tondokumente (Göring, Himmler), literarische Textauszüge (Horvath, Grass), jüdisches Liedgut und bewegende Archivfunde (gelesen von Schulleiter Thomas Schauer) werden passend in den Abend montiert: Die daraus entstandene Collage berührt zutiefst.

