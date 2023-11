Lesungen und Musik beleben im Advent Stadlerhaus in Schwangau

Eigentümer Thomas Gindhart, Organisator Peter Grimm und Künstlerischer Leiter John Arthur Westerdoll bieten ein attraktives Programm. Was die Besucher erwartet.

16.11.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Neues Leben in historischem Gemäuer: Jeden Samstag im Dezember ab 16 Uhr, wenn die Dämmerung den Abendfrieden ankündigt, erwarten die Besucher des Stadlerhauses im Kröb in Schwangau Musik, Gschichten, Gstanzl, Prosa und Lyrik. Der freischaffende Künstler John Arthur Westerdoll aus Füssen präsentiert dann mit seiner Waldbibliothek die Reihe "Advent im Stadlerhaus". Eigentümer Thomas Gindhart erfüllt mit der Kulturreihe eine Bedingung, die an den Kauf des Hauses geknüpft waren. 2011 hatte er das zuvor 16 Jahre leer stehende Gebäude relativ günstig von der Gemeinde bekommen, mit der Auflage, es der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Er hatte aus den Reihen des Gemeinderats den Hinweis erhalten, dass es mit dem Haus nicht recht vorangeht, das zu einem Heimathaus oder -museum umgestaltet werden sollte. In sechs Jahren investierte der Zimmerermeister und Restaurator zusammen mit seiner Familie mehr als 10.000 Arbeitsstunden in das Gebäude. "Jeder Restaurator will einmal sein eigenes Haus restaurieren, nicht nur die von Kunden", erklärt Gindhart, warum er sich auf das Wagnis einließ. Auch wenn ihm nach Jahren mühevoller Arbeit ein "nie wieder" über die Lippen geht: Entstanden ist auf jeden Fall ein Kleinod. Mithilfe des Denkmalamts, das ein Drittel der Kosten übernahm - den Rest leistete Team Gindhart vor allem durch Eigenleistungen -, zeigt sich das Haus rundum erneuert wieder weitgehend im Originalzustand. Auf das Jahr 1701 ließ sich der älteste Balken des Baus datieren. Aber wohl schon vor dem Dreißigjährigen Krieg hatte es einen Vorgängerbau gegeben. Den für Allgäuer Verhältnisse recht eigenwilligen Baustil mit offener Laube hatten wohl Siedler aus dem Bregenzer Wald mitgebracht, die den durch den Dreißigjährigen Krieg und die Pest weitgehend verlassenen Ort wiederbelebten.

