Liederkranz Füssen: Das Aus kommt nach mehr als 180 Jahren

Der Männerchor beschließt bei einer außerordentlichen Versammlung, den schrumpfenden Verein aufzulösen. Was ihn mit dem bayerischen Königshaus verband.

16.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Nach mehr als 180 Jahren kommt für einen der ältesten und traditionsreichsten Vereine Füssens das Aus: Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung haben 18 stimmberechtigte Teilnehmer für die Auflösung des Liederkranzes gestimmt. Zwei Wahlgänge waren erforderlich, bis die erforderliche Mehrheit von 75 Prozent erreicht war.

Nüchternes "Begräbnis"

Das liedhafte Gebet „Signore delle Cime“ hatte am Beginn der denkwürdigen außerordentlichen Versammlung des Liederkranzes Füssen 1842 gestanden. Darin wird die Bitte vorgetragen, einen verunglückten Bergsteiger im Paradies aufzunehmen. Dieser emotionalen Linie gab der Vorsitzende Günter Stadler keinen Raum für die folgende Abstimmung zur Auflösung des Vereins. Er verzichtete auf einen wehmütigen Rückblick auf das Leben, die Höhen und Tiefen dieses traditionsreichen Männerchors, der nicht nur in vielen Konzerten bejubelt wurde, sondern auch besondere Anlässe würdevoll umrahmte, wie etwa den Volkstrauertag und die Gräberbesuche an Allerheiligen. Geschäftsmäßig, korrekt und recht zügig ließ er den Liederkranz „begraben“.

Durchschnittsalter: 76 Jahre

In überzeugender Weise benannte er die Gründe. Mit einer „Rumpfmannschaft“ von 22 aktiven Mitgliedern, darunter nur drei Tenöre, wurden die letzten Konzerte gestaltet. Diese aktiven Sänger und 38 Fördermitglieder bildeten den Verein. Eine Umwandlung in einen gemischten Chor war nicht möglich. Es hätten sich keine weiblichen Mitglieder zu einem Chor gesellt, bei dem das Durchschnittsalter 76 Jahre betrug. Der bisherige Vorstand führte den Chor noch über die zweijährige Corona-Krise und wollte dann aufhören. Aus den Reihen der Mitglieder fand sich jedoch niemand, der diese Ämter übernehmen wollte. Nur durch Zuschüsse konnte der Verein finanziell bisher überstehen.

Letzter Auftritt war das Adventskonzert

Angesichts des hohen Durchschnittsalters der Sänger und der großen Probleme, weitere und vor allem jüngere Mitstreiter zu finden, kommt das Aus für den Männerchor nicht ganz unerwartet. Bereits vor dem Konzert im Dezember war zu hören, dass das erste Adventskonzert nach der Corona-Pause vermutlich der letzte Auftritt des Männerchors wird. Allerdings wurde das drohende Aus da noch nicht zum Thema gemacht, um den stimmungsvollen Auftritt in der fast vollen Christuskirche nicht zu überschatten.

Ein Lied für Marie von Preußen

Die Gründung des Vereins Liederkranz im Oktober 1842 hatte viel mit der bayerischen Königsfamilie zu tun: Als das frischvermählte Thronfolgerpaar Kronprinz Maximilian und Marie von Preußen zu seinen Flitterwochen nach Hohenschwangau reiste, wo Maximilian zehn Jahre zuvor, eine Schlossruine gekauft hatte, um sie zur Sommerresidenz auszubauen, trugen mehr als 100 Sänger des frisch gegründeten Füssener Vereins mit Verstärkung aus Kempten, Kaufbeuren und Sonthofen das vom königliche Notar Dr. Johann Ribel zu Ehren Maries gedichtete Lied „Die Burgfrau“ vor. Bereits sechs Jahre zuvor hatte der Gründungsvorsitzende des Liederkranzes für einen Besuch von Prinz Maximilian einen „Willkommens-Gruß“ gedichtet. Es wurde der erste dokumentierte Auftritt eines Füssener Männerchors. Beide Lieder stimmte der Liederkranz übrigens bei der Feier seines 170-jährigen Bestehens 2012 noch einmal an. Auch bei der nächsten Jubiläumsfeier fünf Jahre später trugen die Sänger Stücke aus vielen Liederkranz-Jahrzehnten vor.

Die Verbindung des Chors zum Königshaus hat übrigens über all die Jahre gehalten: Schirmherr der Feier zum 170-jährigen Bestehen war Franz Herzog von Bayern. Auch sein 175-jähriges Bestehen feierte der zweitälteste Verein Füssens im Jahr 2017 noch groß.

Eine Frau war "Chefin" des Männerchors

Die Leitung des Männerchores lag bei beiden Jubiläen schon in den Händen einer Frau: Gisela Reichherzer hatte im Herbst 2008 den Taktstock von Herbert Thaler übernommen. Als erste Frau überhaupt in dessen langer Geschichte leitete sie damit den Füssener Männerchor – und das bis zu dessen Ende, wie man jetzt weiß.