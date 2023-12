Lions Hilfswerk Füssen spendet Schokolade an die Tafel

777 Tafeln Schokolade hat das Lions Hilfswerk Füssen an die dortige Tafel gespendet. Das ist nicht die einzige Art der Unterstützung in der Vergangenheit.

04.12.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Das Lions Hilfswerk Füssen hat für diese Adventszeit 777 Tafeln Schokolade für die Kunden der Tafel in Füssen und Umgebung gespendet. Der Verein möchte damit den Kundinnen und Kunden der Tafel die Adventszeit ein wenig versüßen. „Beim Genuss von Schokolade denkt man mehr oder weniger bewusst an gute Zeiten und schöne Situationen im Leben“, sagt Michael Schroll, der diese Aktivität für das Lions Hilfswerk Füssen initiiert und organisiert hat. „Insofern wirkt Schokolade stimmungsaufhellend. Sie ist gut für die Seele und lässt uns für einen Moment lang das Grau des Alltags vergessen. Etwas, wonach wir uns wohl alle in diesen schwierigen und unsicheren Zeiten ein wenig sehnen.“

Lions-Club Füssen kooperiert schon seit vielen Jahren mit der Tafel

Den Lions Club Füssen verbindet seit vielen Jahren eine dauerhafte Kooperation mit der Tafel: Das Lions Hilfswerk Füssen unterstützt die Tafeln sowohl im laufenden Betrieb als auch bei Einzelprojekten. „Die Unterstützung der Tafel ist uns besonders wichtig und seit vielen Jahren ein ständiges Anliegen,“ betont Lions-Präsident Dr. Claudius Bonath. „Die Art und Weise, wie die Tafel unbürokratisch und ohne großen Verwaltungsaufwand all denjenigen, die besonders unterstützungsbedürftig sind, Hilfe zukommen lässt, ist ein leuchtturmartiges Beispiel für ehrenamtliche Hilfe von Mensch zu Mensch“, meint er bewundernd.

Das Lions Hilfswerk Füssen ist immer wieder „dankbar, durch finanzielle Unterstützung den Erhalt der Tafel und einzelne Projekte unterstützen zu können, wie in diesem Jahr wieder ein Schokoladen-Adventsgeschenk für die Kunden der Tafel“. „Über 20.000 Euro dürfte das Lions Hilfswerk Füssen seit Bestehen der Tafel in Füssen finanziell dieser zugewandt haben,“ schätzt Bonath.