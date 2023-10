Lkw-Fahrer legt auf B 16 Rückwärtsgang ein und verursacht Unfall

Ein Lkw-Fahrer ist auf der B 16 bei Füssen rückwärts gefahren. Trotz Hupen des Autos hinter ihm, stoppte er nicht und stieß in das Fahrzeug.

05.10.2023 | Stand: 12:23 Uhr

Ein Lkw-Fahrer ist am Mittwochmittag auf der B 16 rückwärts in ein anderes Auto gefahren. Der Fahrer hatte laut Polizei eine Lieferung für das Festspielhaus, verpasste aber die Ausfahr auf der Bundesstraße. Statt an geeigneter Stelle zu wenden, legte er den Rückwärtsgang ein. Das Auto hinter ihm machte zwar noch mit Hupen auf sich aufmerksam, doch das nahm der Fahrer offenbar nicht wahr.

Unfall auf der B 16: Schaden wird auf 500 Euro geschätzt

Er fuhr auf die Frontstoßstange des Autos. Bei der Unfallaufnahme kam es zu einem leichten Rückstau in beide Fahrtrichtungen. Während am Lkw-Anhänger kein Sachschaden entstand, wurde das Auto vorne beschädigt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.