Lkw-Fahrer aus ganz Deutschland treffen sich auf der Schlossbergalm

Aus der ganzen Republik kommen Lkw-Fahrer zum Freundschaftstreffen und zur Spendenaktion für das Kinderhospiz Grönenbach auf der Schlossbergalm zusammen.

27.09.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Am vergangenen Samstag wird sich mancher Eisen­berger über den großen LKW- Zug­maschinenpulk gewundert haben, der sich mit lautstarkem Hupkonzert zur Schlossbergalm bewegte. Dieses laut­starke Freundschaftstreffen dieser Lkw-Fahrer, das vielleicht bei einzel­nen Personen Unverständnis hervor­ruft, zeugt aber von großer Hilfs- und Spendenfreudigkeit der durchwegs jungen „Kapitäne der Landstraße“. Bei dem alljährlichen Treffen, sie nennen sich „Chaostruppe“, werden Spenden für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Grönenbach gesammelt.

24 Lkw platzierten sich rund um die Schlossbergalm. Bild: Albert Guggemos

Lkw-Fahrer und Besucher spenden vierstelligen Betrag

Die Fahrer kommen aus der ganzen Republik und Österreich, heuer kam der am wei­testen angereiste aus Fulda. Jeder Fahrer gibt für seine Teilnahme einen festgelegten Betrag und alle legen selbst noch einen schönen Betrag drauf. Nach dem zweitägigen Festival wird plus aller Spenden der Besucher, die auf Wunsch vor der Schlossberg­alm jede gewünschte Informationen von den Fahrern bekommen, komplett nach Abzug der Unkosten an das Kin­derhospiz Grönenbach weiter geleitet werden. Die vielen Besucher sind nicht nur von den Zugmaschinen vollauf begeistert, viele zeigen sich für die gute Sache auch überaus spendabel und sehr interessiert. Somit dürfte auch heuer wieder ein achtbarer, vierstelliger Betrag zusammengekom­men sein.

Alle Lkw machten ihre Lichte an, eine Drohne hielt das fest. Bild: Albert Guggemos

Erinnerungstafel für verstorbenen Kollegen

Aus einem sehr traurigen Anlass haben die Organisatoren heuer eine Erinnerungstafel vor der Schlossberg­alm aufgestellt. Auf ihr sind Bilder eines Fahrerkollegen, der im vergange­nen Juli vollkommen unverschuldet bei seiner Arbeit ums Leben gekommen ist. Tief gerührt nahm die Witwe die Tafel mit den Bildern in Augenschein und wurde von allen liebevoll gedrückt und umarmt. Ansonsten wollen die Fahrer, alles langjährige Kapitäne der Landstraße, bei dem zweitägigen Freundschaftstreffen im Zelt hinter der Schlossbergalm gemütlich feiern und die Freundschaft pflegen. Die Leiterin des Kinderhospiz in Grönenbach ist am Samstag extra zur Schlossbergalm ge­kommen, um den Fahrern ihre Aner­kennung zum Ausdruck zu bringen, ihren großen Dank auszusprechen und auch ein we­nig mit ihnen zu feiern.

