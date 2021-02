Friseure öffnen wieder ihre Türen. Die Terminkalender der Salons sind größtenteils voll. Warum Kunden mit höheren Preisen rechnen müssen.

22.02.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Als sich die Nachricht, dass die Friseure zum 1. März wieder öffnen dürfen, verbreitet hatte, stand das Telefon vom Haar Handwerk in Füssen nicht mehr still. Inhaberin und Friseurmeisterin Simone Rothe freut sich, dass es wieder losgeht: „Die ersten zwei Wochen sind wir von morgens um acht bis abends halb neun ausgebucht.“ Der Großteil ihrer Kunden sind Stammkunden, die hätten sich sofort gemeldet. So ergeht es in diesen Tagen vielen Friseuren aus der Region.