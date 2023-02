Lösung für Familienstützpunkt in Füssen in Sicht

Bei Verhandlungen zwischen der Stadt Füssen und dem AWO-Ortsverein zeichnet sich ein Kompromiss ab: Nebenkosten für Räume im Weidach müssen gezahlt werden, nicht aber eine Miete. Stadtrat muss noch zustimmen.

09.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Zuletzt war gar vom Aus für den Familienstützpunkt in Füssen gesprochen worden, nachdem die Stadt Füssen gegenüber der Arbeiterwohlfahrt (AWO) auf Mietzahlungen für die Räume in der neuen Kita im Weidach pochte. Doch nun scheint sich eine Lösung abzuzeichnen, die den Fortbestand der Einrichtung sichert. In Gesprächen zwischen Kommune und AWO wurde offenbar ein Kompromiss gefunden: Die Stadt verzichtet weiterhin auf eine Miete, die AWO zahlt künftig aber die Nebenkosten. Allerdings muss der Stadtrat diesem Kompromiss noch zustimmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.