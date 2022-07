Lösung gefunden für neun kleine Kinder in Roßhaupten

In Roßhaupten soll im alten Pfarrhaus die dringend benötigte Krippengruppe entstehen. Welche Vorbereitungen noch nötig sind.

25.07.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Weil der neue Kindergarten in Roßhaupten bereits nach drei Jahren aus allen Nähten platzt, musste sich die Gemeinde etwas einfallen lassen. Denn es liegen weitere Anmeldungen für Mädchen und Buben unter drei Jahren vor. Dringend, so formulierte es Bürgermeister Thomas Pihusch im Gemeinderat, braucht es eine neue Krippengruppe. Doch die findet keinen Platz mehr im Kindergarten oder in der bestehenden Krippe im Alten Schulhaus am Dorfplatz. Jetzt konnte eine Lösung gefunden werden.

Räume werden demnächst frei

Denn es kam gerade recht, dass Räume im Erdgeschoss im alten Pfarrhaus gegenüber der Alten Schule demnächst frei werden. Hier soll mit nur „geringsten Umbauänderungen“ im Innenbereich nun eine neue Krippengruppe –derzeit für neun Mädchen und Buben – ihr Zuhause finden. „Ein wenig Glück“ war auch dabei, sagte Pihusch. Die katholische Kirche vermietet die Räume an die Gemeinde, zwei Fachkräfte für die Betreuung wurden auch schon gefunden und der Gemeinderat hat dem Vorhaben sein einstimmiges Einverständnis erteilt.

Jetzt werden Möbel wie Wickeltische und anderes mehr gekauft, so dass die Eröffnung der neuen Gruppe für Anfang Oktober vorgesehen ist. Nach aktuellem Stand werden die Kleinen vormittags betreut, so das Ansinnen der Anmeldungen.

