Löwenmarsch nach Hohenschwangau: Prinz Ludwig läuft 100 Kilometer für den guten Zweck

Am Wochenende fand zum vierten Mal der Löwenmarsch nach Hohenschwangau statt. Bei der Ankunft nach 100 Kilometern überraschte den Prinzen seine Verlobte.

05.09.2022 | Stand: 07:44 Uhr

Nach 100 Kilometern gab's den verdienten Kuss: Als Ludwig Prinz von Bayern (40) am Sonntagmittag gegen 12:45 Uhr Schloss Hohenschwangau erreichte, wartete dort schon seine Verlobte Sophie-Alexandra Evekink (32) auf ihn. Sie hing ihrem Traum-Prinzen eine Goldmedaille um - mit einem Emblem des Löwenmarschs.

Zum vierten Mal waren am Wochenende Ludwig Prinz von Bayern und seine Mitstreiter die über 100 Kilometer lange Strecke von Kaltenberg im Landkreis Landsberg nach Hohenschwangau gelaufen. Der sogenannte Löwenmarsch ist damit schon so etwas wie eine kleine Erfolgsgeschichte geworden. Denn auch heuer kamen bei dem Charity-Projekt über 112.000 Euro an Spenden zusammen. Laut Löwenmarsch-Sprecherin Elke Reichart hatten sich 781 Menschen für den Spendenlauf angemeldet – rund 100 mehr als im Vorjahr und so viele wie noch nie.

Beim Löwenmarsch kommen wieder über 100.000 Euro an Spenden zusammen

Unsere Redaktion hat mit dem Initiator des gemeinnützigen Spendenlaufs über das bisher Erreichte gesprochen.

Es war ein Gedanke, der den jungen Prinzen damals bei einer eigentlich guten Sache störte: Mit dem Hilfsverein Nymphenburg bauten die Wittelsbacher Schulen in Afrika auf – „und gaben damit den Kindern Hoffnung auf eine bessere Zukunft“, erinnert sich Prinz Ludwig von Bayern. Doch die Realität sah und sieht noch immer für die meisten jungen Afrikaner anders aus. Es gibt in Turkana, einem der ärmsten Gebiete in Afrika mit einem Pro-Kopf-Einkommen von weniger als einem Dollar pro Tag, wenig Chancen zu einer Ausbildung. Eine riesige Zahl an Arbeitslosen trifft auf wenige Jobs. Die Ausweglosigkeit führt nicht selten in Drogensucht, zum Beispiel nach Klebstoff, wie Prinz Ludwig bei seinen langen Aufenthalten in Kenia feststellen musste. So reifte im Prinzen, selbst IT-Unternehmer, die Idee, einen Campus aufzubauen, der berufliche Fähigkeiten vermittelt, mit denen die Absolventen als Selbstständige eine eigene Zukunft aufbauen können.

Alle bisher gesammelten Spenden des Löwenmarsch fließen ohne Abzüge nach Kenia

Sämtliche Spendeneinnahmen der drei Charity-Märsche 2019 bis 2021 gingen laut der gemeinnützigen Organisation ohne Abzug an das Projekt Learning Lions und damit an die IT-Schule mitten in einer Halbwüste Kenias in Turkana-County – angrenzend an Südsudan, Äthiopien und Somalia. Auch der Ertrag des diesjährigen Löwenmarsches wird hierfür eingesetzt werden.

Die IT-Schule wurde bereits vor einigen Jahren in der Region gegründet. Das Ziel ist, jungen Menschen, die das nomadische Leben ihrer Eltern wegen der zunehmenden Dürre nicht fortführen können, eine Berufschance zu geben. Obwohl diese vorher noch nie mit Computern gearbeitet haben, sind sie bereits nach neun Monaten intensiver Ausbildung in der Lage, die ersten Aufträge in Web-Entwicklung, Grafikdesign, 3D-Animation für zahlende Kunden aus der ganzen Welt anzunehmen. In der Startphase unterstützen ehrenamtliche Volontäre die Berufsanfänger bei der Beschaffung und Abwicklung von Aufträgen. Um mehr Studenten, „Lions“ genannt, aufnehmen zu können, war ein größeres Gebäude dringend nötig. Zur Umsetzung wurde 2019 der Löwenmarsch ins Leben gerufen.

Prinz Ludwig ging die Liste der Teilnehmenden am Löwenmarsch gerne persönlich durch, und erkannte viele Namen wieder. Während der ersten drei Löwenmärsche habe er schließlich auch mit vielen Menschen sprechen können. Diese Unterhaltungen würden auch gegen die aufkommende Müdigkeit helfen, weiß Prinz Ludwig aus Erfahrung. „Man muss kein Leistungssportler sein, aber eine solide Grundfitness haben“, betont er. Er selbst nutze den jährlichen Termin auch als Mahnung, um fit zu bleiben. Vor allem längere Spaziergänge waren es dieses Mal zur Vorbereitung. Der königliche Tipp, um Blasen an den Füßen vorzubeugen: „Mehrfach die Socken wechseln“, sagt Prinz Ludwig.

Dank der Löwenmarsch-Spender und weiterer Sponsoren entstand somit in der Nähe des Turkanasees ein Areal für bis zu 500 Auszubildende und IT-Selbstständige. Das neue Campusgebäude – mit seinen konischen Türmen an die extremen klimatischen Bedingungen der Region angepasst – wurde vom TU-München Architekturprofessor Francis Kéré ohne Bezahlung geplant.

Das steckt hinter dem IT-Projekt der Wittelsbacher in Kenia

Der Aufwand für die neunmonatige Ausbildung eines „Lion“ wird vollständig von der Organisation getragen. Da die Studenten selbst über keinerlei Geldmittel verfügen, trägt die NGO die Kosten der Stipendien, garantiert die Versorgung mit Lebensmitteln und stellt eine einfache Unterkunft. Um möglichst vielen jungen Menschen eine Berufschance zu geben, werden daher immer neue finanzielle Hilfen benötigt.

Weit über 200 „Lions“ haben bereits die Kurse durchlaufen. Dahinter stecken viele persönliche Geschichten. Da gibt es den Video-Animateur, der stolz ist, von seinem Können Leben zu können. Oder junge Menschen, deren Zukunft durch persönliche und familiäre Probleme für Außenstehende chancenlos wirkt. „Wenn man ihnen die Chance gibt, zeigen sich die tollsten Talente“, hat Prinz Ludwig selbst erfahren können.

Besonders erfreulich ist, dass der Anteil von jungen Frauen bereits bei 30 Prozent liegt. Auch steigt die Anzahl der „Lions“, die aus den großen Flüchtlingslagern der umliegenden Länder stammen – derzeit sind sieben afrikanische Nationen am Campus vertreten.

Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklungsarbeit möchte sich Prinz Ludwig von Bayern in Turkana so schnell wie möglich „ersetzbar“ machen, auch um weitere Projekte zu verfolgen. Und da dürften dann auch seine Verlobte Sophie-Alexandra Evekink ein Wörtchen mitsprechen. Die beiden hatten sich erst im August verlobt.