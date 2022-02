Luftgewehr-Schützin aus Prem bei deutscher Meisterschaft dabei

Kerstin Fahl (21) nimmt an diesem Wochenende erstmals an den deutschen Meisterschaften teil. Wie sie das Image „der ewigen Vierten“ endlich ablegen will.

04.02.2022 | Stand: 12:15 Uhr

„Freudig angespannt“ sei sie, sagt die 21-jährige Kerstin Fahl aus Prem. Die Sportschützin nimmt an diesem Wochenende am Finale um die deutschen Meisterschaften teil. Die besten vier Mannschaften der ersten Bundesliga Süd und der ersten Bundesliga Nord qualifizieren sich jedes Jahr für diese Wettkämpfe. Zum ersten Mal ist nun eine Premerin dabei. Ausgetragen wird das Finale auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück. Das könnte ein Vorteil für die junge Leistungssportschützin sei, denn dort kennt sie sich aus. Schon seit vielen Jahren trainiert und misst sie sich dort mit anderen Schützen. Doch wie sieht der Werdegang eines solch großen Talents aus?

Kerstin Fahl aus Prem für die Deutschen Meisterschaften im Luftgewehr qualifiziert

Ganz klassisch im Alter von zwölf Jahren begann Kerstin Fahl mit dem Luftgewehr bei ihrem Heimatverein Prem mit dem Schießsport. Geprägt war die Luftgewehrschützin dabei schon von ihrer schießsportbegeisterten Familie, ihr Onkel beispielsweise ist Schützenmeister und Vorsitzender des Vereins. Bald kristallisierte sich bei der Nachwuchsschützin, deren Leistung sich bis heute stetig verbessert hat, die besondere Begabung für diesen Sport heraus. Zu ihrer ersten größeren Meisterschaft in Hochbrück fuhr sie 2014 und belegte bei den Schülern den zweiten Platz in der Disziplin Luftgewehr. „Wir haben sie da ganz unbedarft hingeschickt und dann kam sie mit dem zweiten Platz nach Hause“, erinnert sich ihre Mutter Petra Fahl. Schon zwei Mal wurde Kerstin Fahl zur Sichtung des Nationalkaders, also des höchsten deutschen Kaders eingeladen, verpasste die Aufnahme nur knapp. „Kerstin ist die klassische Vierte“, sagt Petra Fahl. Ihre Tochter hat noch nie eine Sportförderung erhalten, die gibt es erst ab dem Nationalkader. Seit rund fünf Jahren schießt sie nun im Bayernkader, eine Stufe unter dem Nationalkader. Viele Jahre fuhr sie ihre Mutter zwei Mal die Woche fast das ganze Jahr nach München.

Wie die erfolgreiche Schützinnen-Karriere von Kerstin Fahl aus Prem bisher verlief

Fahls sportlicher Ehrgeiz zahlte sich in Erfolgen aus. Sie gewann zum Beispiel auch zahlreiche nationale aber auch internationale Wettbewerbe. Darunter die oberbayerische und bayerische Meisterschaft, den Bayerncup und den Arge-Alp-Cup. Bei der Deutschen Meisterschaft, bei der sie regelmäßig teilnimmt, war ihr bestes Ergebnis 2021 der vierte Platz im „Kleinkaliber (KK) liegend“. Ihre Disziplinen sind: Luftgewehr, KK 3×20, KK 3×40, KK Liegend, KK 50m 30 Schuss, KK 100m.

So schaffte Kerstin Fahl aus Prem den Sprung in die Bundesliga der Schützen

Im Wettkampfbereich startete sie in der E-Klasse des Schützengaus Schongau und arbeitete sich systematisch bis zur ersten Bundesliga hoch. Vom Heimatverein wechselte sie vor zweieinhalb Jahren zum FSG „Der Bund“ München. Zur gleichen Zeit begann sie ihr Volkswirtschaftsstudium in München und zog in der Nähe von Erding mit ihrem langjährigen und ebenfalls schützenbegeisterten Freund zusammen. Zeit ist dabei Mangelware: sie studiert, arbeitet einen Tag und trainiert drei Mal pro Woche in Hochbrück beziehungsweise beim Bund München. Jedes zweite Wochenende besucht sie einen Wochenendlehrgang (Freitag bis Sonntag) in Hochbrück.

Gegnerin von Kerstin Fahl könnte die Olypiateilnehmerin Jolyn Beer sein

Ihre Leidenschaft und ihren Spaß zu diesem Leistungssport will sie mit einer „sauber umgesetzten Technik“ – in der Nähe ihrer Bestleistung von 398 Ringen – unter Beweis stellen. Ihr Ligadurchschnitt liegt bei 392,87 Ringen. Doch geschenkt wird dem Neuling der ersten Bundesliga nichts. Ihre Gegnerin könnte beispielsweise die Olympiateilnehmerin Jolyn Beer sein – Profisportlerin und im Moment Deutschlands Nummer eins. Ein Ziel hat Kerstin Fahl für sich aber schon erreicht: „Ich wollte meinen Schnitt verbessern und das habe ich geschafft.“ Die Krönung ihrer sen Laufbahn wäre nun ein Top-Ergebnis im Bundesliga-Finale.

