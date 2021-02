Luxushotel in Lechbruck: Befürworter des Vier-Sterne-Hotels formieren sich

In Lechbruck sprechen sich nun einige Bürger deutlich für einen Neubau am Oberen Lechsee aus. Welche Vorteile sie für die Gemeinde sehen.

19.02.2021 | Stand: 18:00 Uhr

In die nächste Runde geht die Diskussion um den geplanten Bau eines Vier-Sterne-Hotels auf dem Gelände des maroden Hallenbads und der alten Tennishalle in Lechbruck. Neben der Bürgerinitiative gegen das Hotel formiert sich in der Gemeinde nun eine Gruppe von Bürgern, die sich unter dem Slogan „Hotel? Ja, bitte!“ ausdrücklich für den Neubau ausspricht. Einer der Beteiligten ist der frühere Bürgermeister Helmut Angl, der die Gespräche rund um den Hotelbau am Oberen Lechsee während seiner Amtszeit, die im Frühjahr 2020 endete, noch begonnen hatte.