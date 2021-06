Männer filmen offenbar zwei Mädchen beim Baden am Forggensee

Am Strand beim Festspielhaus sind zwei Mädchen offenbar von zwei Männern gefilmt worden. Die Polizei sucht Zeugen: Wurden weitere Badegäste fotografiert?

29.06.2021 | Stand: 13:19 Uhr

Zwei Männer sollen am Sonntag ein 13-jähriges und ein 14-jähriges Mädchen am Forggensee beim Baden gefilmt haben. Wie die Polizei mitteilte, meldeten die beiden Mädchen den Vorfall am Montagnachmittag. Sie teilten den Beamten mit, dass sie am Vortag beim Baden und Sonnen am Strand beim Festspielhaus von zwei Männern mittleren Alters gefilmt worden seien.

Wurden auch andere Badegäste gefilmt?

Falls andere Badegäste das beobachtet haben oder ebenfalls gefilmt oder fotografiert wurden, sollen sie sich bei der Polizei Füssen unter 08362/91230 melden.

Lesen Sie auch: Mann filmt offenbar Frauen in Campingplatz-Dusche