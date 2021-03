Männer umstellen Auto einer Frau bei Roßhaupten und fragen nach Geld

Eine Frau hält bei Roßhaupten, weil ein Mann wohl in einer Notlage ist. Als sie ihm Geld gibt, greift er nach ihrer Brieftasche und weitere Männer kommen hinzu.

Ein Mann hat am Mittwochnachmittag eine Frau aufgehalten, die gerade in Richtung Roßhaupten unterwegs war. Laut Polizei fragte der Mann sie nach Geld. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.20 Uhr.

Mann steht am Straßenrand bei Roßhaupten und bittet um Geld

Die 31-jährige Autofahrerin kam aus Richtung Vordersulzberg, als sie den Mann am Straßenrand sah. Er hielt sie auf und befand sich nach Angaben der Polizei wohl in einer Notlage. In gebrochenem Deutsch und Englisch bat er die Frau um Geld für Benzin.

Weitere Männer umstellen das Auto der Frau und gehen erst als diese ihnen Geld gibt

Aus seinem Auto stiegen während des Gesprächs drei weitere Männer aus. Sie stellten sich um das Auto der 31-Jährigen, was diese als bedrohlich empfand. Als die Frau dem Mann 20 Euro reicht, griff dieser nach ihrem Geldbeutel. Um weiterfahren zu können, gab ihm die Autofahrerin daraufhin weitere 20 Euro, dann ließ der Mann sie in Ruhe.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben oder selbst in einer ähnlichen Situation waren. Die 31-jährige Autofahrerin beschreibt die Männer als zwischen 35 und 40 Jahre alt. Das Auto mit dem die Gruppe unterwegs war, sei eine helle BMW-Limousine gewesen. Hinweise können bei der Polizei Füssen telefonisch unter 08362/91230 eingereicht werden.

