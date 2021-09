Maßstäbe in Sachen Inklusion in Füssen gesetzt

Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner lobt die Wertachtal Werkstätten in Füssen, die Stadt und die Lebenshilfe Ostallgäu für ihre gute Zusammenarbeit. Dabei spielen unter anderem einen Kindertagesstätte und ein Café eine große Rolle

10.09.2021 | Stand: 12:00 Uhr

„Wahrlich Maßstäbe“ setzen die Lebenshilfe Ostallgäu, die Wertachtal Werkstätten und die Stadt Füssen mit dem Gemeinschaftsprojekt LeWeSta (Lebenshilfe Werkstatt Stadt) laut Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner. Sie besuchte in dieser Woche die Wertachtal Werkstätten in Füssen und informierte sich über die dortige Arbeit. LeWeSta mit seinen verschiedensten Einrichtungs- und Leistungsformen für Menschen mit und ohne Behinderung mache deutlich, „wie wichtig der regelmäßige Austausch und Kontakt untereinander ist, um Barrieren in den Köpfen abzubauen. Sie leisten hier vor Ort einen ganz entscheidenden Beitrag für eine inklusive Gesellschaft“, lobte die Ministerin.